Una encuesta da ganador a uno de los espacios bonaerenses en septiembre: “Entre 5 y 8 puntos”

Un relevamiento de DC Consultores pulsó el presente electoral de las dos principales alianzas bonaerenses de cara a las legislativas. El director de la empresa, Aníbal Urios, dio detalles en diálogo con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río (FM 88.7).

