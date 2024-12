Por si o por no: ¿desdoblar elecciones?

El cambio de reglas electorales con la implementación de laa nivel nacional abrió una puerta con diferentes escenarios y discusiones entreveradas en la provincia de Buenos Aires. Lacomplejiza el escenario, la oposición mira con atención ydilata una definición al respecto.Enafloran diferencias que retrasan resoluciones con vistas a lasdel 2025 y crece la ansiedad en sus diferentes sectores. En la Gobernación bonaerense no muestran apuro en decidir sobre la fecha de votación ni en cuanto al futuro de las elecciones primarias.Kicillof ha recibido el pedido de más depara que los comicios sean desdoblados y se supriman las. Asimismo, tantocomo Sergio Massa le hicieron saber que no es conveniente separar las elecciones y se inclinaron por la idea de que sean concurrentes.Si bien hay claros indicios de que el Gobernador prefiere que los bonaerenses elijan en días distintos, no hay una definición oficial. Incluso, en Calle 6 juegan con la posibilidad de hacerlo el año próximo porque ponen toda su atención en conseguir la aprobación del, entre otros proyectos que consideran clave para la gestión.En el peronismo hay acuerdo casi unánime en mantener la, más conocida como lista sábana, pero las diferencias afloran no sólo en el desdoblamiento, sino también con las PASO. Con una mayoría que está de acuerdo con suspenderlas, hay intendentes que prefieren que se mantengan porque consideran que es un elemento ordenador., dijo un dirigente peronista que apoya la idea de desdoblar las elecciones. Luego añadió:. No se trata de una postura aislada, sino que es un planteo que ganó terreno en el justicialismo en los últimos tiempos al considerarse desplazados de las listas por el dedo de la expresidenta.Para graficar las implicancias de tener elecciones en días distintos, explicó que “. Con eso se ahorra un montón de problemas y. En la lista seccional no le va a dar nada y además le pide lugares en la lista de concejales. Entonces le conviene armar su propia lista”.En esa sintonía, un hombre delreforzó la idea y contó: “Lo que pasa es que acá cada espacio suma.”. Por ese motivo, manifestó queComo contrapartida, quiénes abogan porque laconsideran que “no hay que desdoblar, no hay que provincializar, porque si no”. Las palabras de Cristina en la reunión delque se hizo en Moreno tuvieron eco y comienzan a replicarse en diferentes dirigentes.El temor a que se provincialice la discusión lo posan sobre los aspectos más débiles que muestre la gestión de Kicillof y que puedan ser explotados por los grandes medios de comunicación., comentaron.A su vez, remarcaron que “si se modifica el calendario electoral todos los medios de comunicación, en época electoral, van a estar revisando cada cosa que esté mal de la Provincia”. Por lo que recalcaron que “no van a asociar que si aumentó la inseguridad es producto de una situación económica mala, donde un montón de gente está fuera del sistema,”.“La mirada que siempre tuvo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón nacional, siempre es una mirada nacional, de país, no una mirada provincial. Entonces”, aseguraron. A su vez, agregaron que “la unidad también tiene que tener un cierto programa, un proyecto político, intentar coincidir en las cuestiones básicas”.La crítica a los que quieren desdoblar se posó en que. Además, insistieron: “Los medios de comunicación te van a provincializar la canción, te van a mostrar todos los días lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, lo bueno, lo malo, todo te lo van a tirar a vos”., sentenciaron desde La Cámpora. Después, señalaron: “Si definen eso es romper, no hay más vuelta que esa. Lo que hay que hacer de ir todos juntos, sería lo más lógico”.Por el lado de la, que también atraviesa crisis internas de distintas dimensiones, miran con atención cómo se desenvuelve la interna del peronismo y esperan novedades. En ese sentido,para intentar sacar rédito y llevar agua para su molino.Enapuestan a que el peronismo llegue desarticulado a las elecciones y que vayan en listas separadas. Ganar en la provincia de Buenos Aires es un gran anhelo de Milei y trabajan para la posibilidad. Incluso, desde las entrañas libertarias, dejaron trascender quepor fuera de lo que hoy es Unión por la Patria.Sobre desdoblar o no, todas las luces se posan sobre Axel Kicillof, que se encuentra en pleno proceso de. Su decisión será vital para marcar su futuro hacia el 2027.KICILLOFISMO NACIENTE. La preocupación crece a medida que los tiempos se estiran y el gobernador, Axel Kicillof, no toma una definición sobre qué hacer con las elecciones en 2025.Hace más de un mes el Gobernador recibió a 42 caciques que en su mayoría expresaron sus deseos de comicios desdoblados y suspensión de las PASO, pero hasta el momento no avanzó en decisiones y queda pendiente otro encuentro similar. Los que tomaron la lanza y plantean a viva voz el desdoblamiento sin primarias sonEn el interior también existen voces en esa sintonía y(Coronel Suárez), en diálogo con, fue a fondo con críticas a La Cámpora. “Creo que tienen que ser desdobladas y hay que. Es fundamental que se desdoblen porque la mayoría de los intendentes estamos de acuerdo con esto”, sentenció.Asimismo, manifestó que “me parece que, sino que, cada región, como en el caso nuestro la Sexta, pueda tener la posibilidad una vez en la vida de que los intendentes elijan los legisladores que necesita el Gobernador”. En esa línea, lanzó: “Durante los últimos años se fueron poniendo todos a dedo, la mayor parte de las veces o la totalidad de las veces los puso La Cámpora y entonces estas cuestiones se tienen que terminar”.Moccero luego habló sobre la figura de Cristina Fernández y afirmó que “, ya el tiempo está cumplido, casi como mi tiempo que voy por el séptimo mandato. Tengo que dar un paso al costado y podemos asesorar. Yo creo que Cristina puede asesorar,”.En este marco, los jefes comunales esperan con ansias la decisión de Kicillof y. El reloj corre y los tiempos apremian para delinear los pasos a seguir en un año que será clave.EL EMPALMEElcomienza a hacer valer su peso en las discusiones internas que se libran en Unión por la Patria y marcó su postura en torno al calendario electoral y a la estrategia a adoptar. El planteo fue realizado pora Axel Kicillof, en consonancia con el posicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner.Desde el massismo reiteraron aque están convencidos quepara poner toda la carne al asador y disputarle a La Libertad Avanza mano a mano en las urnas. De esta forma, apuntan a unificar a todo el peronismo para plantarse como alternativa de poder a Javier Milei.Asimismo, en el FR desafían al Gobierno nacional con la propuesta de que se vote el mismo día y con los dos sistemas electorales distintos: Boleta Única de Papel a nivel nacional y Boleta Múltiple Partidaria a nivel provincial. Así, consideran, también que lEn cuanto a las PASO, el diputado provincialya presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para suspenderlas. “Estamos situados en un escenario en el que impera poner pausa a tal aplicación, lo cual no solo deviene de unapara la provincia de Buenos Aires sino también para todo el país”, fundamentó en el proyecto.Además de la preocupación por el contexto económico, esperan una definición en elal respecto. Al igual que Kicillof, Massa tampoco ve con malos ojos evitar las primarias en caso de que el gobierno de Milei avance con la idea de sacarlas.IVÁN VILLAGRÁN - INTENDENTE (LA CÁMPORA)-Todavía la gente, inclusive muchos militantes,. Va a ser algo que seguramente se va a trabajar en transcurso del año electoral en la formación, la divulgación, sobre cómo es el voto, cómo ejercerlo, de manera que sea correcta. Ahí vamos a tener que trabajar mucho desde los partidos políticos para garantizar que la gente elija lo que quiere elegir.-Tenemos que sincronizar. Tiene que ser el mismo día por una cuestión de salud mental de la gente, no podemos hacerlo en días diferentes. Entonces, es importante sincronizar eso. Fundamentalmente no molestar tanto a la gente llamándola a votar en momentos diferentes. Me parece que es una cuestión de organización más que nada social, va a facilitarle al electorado poder dedicarse ese día a votar y listo y saber que después ya no tiene que ir más.. Por supuesto todo el mismo día. Y, en el caso de que el gobierno nacional derogue las PASO, creo que la Provincia debería seguir esa lógica también y derogarlas.-Me parece importante ser parte de un proyecto nacional y la provincia de Buenos Aires va a tener sus legisladores nacionales también, con lo cual. Después depende obviamente del ímpetu de cada militante. En el caso nuestro, que somos conscientes y tenemos convicciones de que estamos militando un proyecto nacional, vamos a militar con el mismo ímpetu que si militaríamos la boleta propia. Hablo por mí, no puedo hablar por todos ni que todos tengan las mismas ganas de salir a militar una boleta que no es propia teniendo resuelto ya lo propio. Me parece que sí es importante también, desde ese lugar, la sintonización, y trabajar todos juntos para traccionar para el mismo lado.FERNANDO GRAY - INTENDENTE, como lo hacen todas las provincias. Quiero que en mi provincia se discutan los temas de la Provincia y estén en agenda y haya debate sobre los temas provinciales. Al margen de esta elección en concreto, cuando vamos con la boleta nacional no se discuten y después es sorpresa qué es lo que van a hacer con salud, educación, seguridad.-Pensando en una política pública, al margen de la conveniencia coyuntural,, independientemente de esta elección. La próxima elección ejecutiva se va a discutir quién es el presidente, quiénes son los intendentes y no se discuten los temas provinciales, quedan fuera de agenda.-Ya hay un cambio muy importante, porque al haber boleta única de papel para cargos nacionales va a haber dos elecciones y no va a existir el arrastre.. Hay que ver también cómo se cierran esas listas porque el sistema de fiscalización no es menor. En un distrito como el mío se necesitan 1.500 fiscales. Si las eventuales listas no tienen los suficientes consensos, ¿quién va a fiscalizar tanto la nacional como la provincial? No es un tema menor, si La Cámpora quiere hacer las listas nacionales y provinciales sin consensuar, bueno, que fiscalicen ellos en Esteban Echeverría y en todos lados. Yo voy a fiscalizar mi boleta.-Las PASO fueron iniciativa de. Nosotros ni pensábamos en eso. La verdad es que él nos convenció a nosotros de hacer PASO. Es una discusión que no se puede dar en esta instancia. Estamos discutiendo sobre la conveniencia o no siempre a último momento. A esto hay que hablarlo en años no electorales. No podemos estar discutiendo ahora cuando ya tenemos el calendario encima.. En mi opiniónMIRADA CRÍTICA“Desde nuestra bancay que tiene su expresión en la Provincia”, dijo la diputada provincial del FITU. Asimismo, sostuvo que es “una reforma antidemocrática, para que sólo puedan presentarse a elecciones los partidos financiados por el gran poder económico, eliminando el financiamiento público, los espacios gratuitos de publicidad y suspendiendo los debates presidenciales. La eliminación de las PASO -de las que siempre cuestionamos su piso proscriptivo- es otro paso en el cercenamiento del debate público”.En cuanto al impacto de la BUP en la Provincia, indicó que “no es para lograr la democratización del sistema electoral, sino todo lo contrario,r”.“Si se aprueba, aunque sea en parte, este paquete de reformas, el gobierno intentará ir por todo: un régimen político de dos o tres partidos y coaliciones, financiadas por los grandes empresarios, que quieren controlar la vida política de la sociedad., buscando cambiar las reglas en función de sus intereses”, concluyó.LA LIBERTAD AVANZA“No especulamos políticamente con el tema. Estamos analizando las distintas alternativas que hay en el calendario electoral y qué es lo más conveniente para los bonaerenses., tal como lo impulsó la Nación en el Congreso. Eso es más transparencia y un ahorro muy importante para la Provincia”. De este modo respondió a la consulta desobre desdoblamiento o no el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado,Esta semana los libertarios tendrán algunas reuniones de la mesa política nacional y de la mesa bonaerense para ir perfilando un posicionamiento acerca del derrotero electoral de la provincia de Buenos aires. En ese sentido, como otros espacios de la oposición,y que la interna de Unión por la Patria siembra de incertidumbre el terreno electoral., porque el Presidente necesita más músculo en el Congreso. Incluso, en ese sentido les convendrían las concurrentes. En cuanto a la pelea territorial en la Provincia, el armado que encabezaapunta a fortalecer la oferta libertaria en los territorios, incorporando además figuras del peronismo y del radicalismo, para sumar caras conocidas. Una de las secciones que más concentra la atención en ese sentido es la Tercera. “Hay que hacer una buena elección en 2025 para fortalecernos en la Legislatura y para ir a pelear la Provincia en 2027 con una base distinta”, aseguran desde el espacio de Pareja.LIBERTARIOS DIALOGUISTASEl bloque de diputados provinciales de, sector que se escindió de La Libertad Avanza y tiene buen diálogo con el oficialismo provincial, se manifestó a favor del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.“Ante la aprobación de la Boleta Única de Papel,, al fijar una fecha diferente al calendario nacional”, señalaron los legisladores dialoguistas que conduce Gustavo Cuervo. Al tiempo que reafirmaron que “lo más importante de un sistema electoral es que sea confiable, comprensible para el electorado y que represente su voluntad”., pero en este caso ha tomado una postura más cercana al posicionamiento que tienen quienes acompañan a Axel Kicillof y afirman que la mejor opción es desdoblar los comicios legislativos de 2025.EX JUNTOS POR EL CAMBIOEn algo coinciden los tres principales partidos políticos que confluyeron eny que hoy se esfuerzan por trabajar en conjunto en la Legislatura. Esa coincidencia es que “por ese tema, y que debe resolver cuanto antes”.Tanto para elcomo para lay la, separar las elecciones nacionales de las provinciales puede ser una buena solución. Son espacios que se ven dentro de alianzas más grandes, y hasta quizá vuelvan a coincidir en 2025 si los amarillos no terminan de resolver su relación de amor y desamor con Javier Milei. Entonces, lo que claramente no les conviene en ese esquema es que se eliminen las PASO.Desde el PRO,, flamante presidente de bloque en Diputados, fue específico al detallar que el desdoblar o no. En el espacio amarillo reconocen que eldesdoblamiento puede ser un problema para la superestructura, pero fortalece a los intendentes, que tendrán más incidencia.El radicalismo es más taxativo a la hora de defender la separación, ya sea por el poder que se le confiere a los alcaldes en las intermedias con las listas seccionales y/o por la discusión que se dará a nivel provincial en las elecciones a gobernador., comentó un legislador de peso en la UCR, que se inclinó abiertamente por hacer las elecciones de manera separada a las nacionales. La posición del partido, en general, desde hace años es que la Provincia elija en día distinto a Nación.En la Coalición Cívica, en tanto, ponen por delante de la discusión a la Boleta Única antes que determinar si las elecciones son juntas o separadas., aseguró un dirigente de la CC bonaerense, quien no dejó de reconocer que desdoblar le entregaría a los territorios mayor peso “y se volvería a una Legislatura como era antes, cuando las cosas se discutían adentro y no se decidían afuera como ahora”. Y sí, hay quienes añoran los años donde el Poder Legislativo se ejercía en el Parlamento, con más jefes adentro y menos delegados.