Buenos Aires 4 de diciembre de 2024

“Cualquiera que quiera trabajar por las ideas de la libertad es bienvenido”

La Libertad Avanza tiene su propia tormenta, con eje en la Provincia. El armado de Karina que molesta a los puristas, la fortaleza de los outsiders y el sector que se muestra sin conducción por fuera de Milei

