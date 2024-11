Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2024 LA TECLA MAR DEL PLATA

Nueva derrota para la tasa vial en Gral. Pueyrredon: la Justicia la volvió a declarar inconstitucional

El nuevo fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 considera que la medida es ilegal. Mientras que el Municipio prepara su apelación y sostiene que es constitucional.

