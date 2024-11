Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2024 NUEVO SISTEMA EN LA MIRA

Boleta Única de Papel versus Boleta Múltiple Partidaria

La implementación de la BUP en todo el país genera un gran impacto en la provincia de Buenos Aires. Los defensores de la propuesta de Javier Milei y sus detractores calientan la discusión.

Compartir