Sabbatella renunció a su cargo tras la condena en la causa por la Ley de Medios

El referente de Nuevo Encuentro presentó la renuncia como presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista. Kicillof ya firmó el decreto y será publicado mañana en el Boletín Oficial.Daniel Larrache será su reemplazante.

