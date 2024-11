Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2024 INDEFINICIÓN

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Tensa espera y una advertencia de los alcaldes de la UCR tras la interna

Los jefes comunales del radicalismo aguardan la resolución de la Justicia para conocer al nuevo titular del Comité Provincia. La judicialización de las elecciones paralizó un encuentro del Foro en Rojas. El debate por el Presupuesto y el reclamo para tener voz en las negociaciones.

