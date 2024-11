Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2024 EL CONFLICTO CONTINUA

Tras una medida de fuerza, Aerolíneas Argentinas suspendió las reuniones paritarias

Según explicaron en un comunicado, esa decisión se mantendrá “hasta que no se retiren las medidas de fuerza que tienen impacto directo en los pasajeros”.

Compartir