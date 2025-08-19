Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2025 NO HAY PLATA

La Provincia vuelve a decirle NO a los Juegos Evita y propuso una alternativa

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicó que Nación sólo ofreció cubrir los gastos de dos micros. Es el segundo año consecutivo que el Gobierno bonaerense rechaza participar.

Compartir