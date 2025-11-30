El gabinete Milei, entre las crisis internas y un nuevo mapa del poder digital
Un nuevo informe de Monitor Digital pone el foco en el peso digital que tuvo el recambio del gabinete del gobierno nacional, a pocos meses de terminar un año movido.
El gabinete de Javier Milei cerró un año marcado por tensiones, recambios y un reordenamiento profundo del poder dentro de la Casa Rosada. Tras meses atravesados por episodios críticos —entre ellos, el caso LIBRA y los audios filtrados de Diego Spagnuolo— la negatividad en redes y medios escaló como nunca contra los funcionarios más relevantes del oficialismo.
Sin embargo, el contundente triunfo electoral del gobierno en las legislativas de octubre abrió una ventana de oxigenación política. Ese resultado no solo alivió la presión sobre la Casa Rosada, sino que también permitió una primera desaceleración de las críticas vinculadas a la idoneidad y transparencia del equipo presidencial.
La renovación parcial del gabinete, impulsada luego de la victoria electoral, no se limitó a un ajuste administrativo. Modificó de forma nítida la distribución del protagonismo en el ecosistema digital del gobierno.
Hasta entonces, Patricia Bullrich encabezaba con amplitud el ranking de menciones mensuales: 181.900 interacciones la ubicaban como la figura más visible del gabinete, incluso por encima de los funcionarios más cercanos al Presidente. Su impronta de orden público y confrontación la convertía en la principal usina de visibilidad del mileísmo.
Debajo de ella se ubicaban Diego Santilli (145.900 menciones), Manuel Adorni (127.000), Karina Milei (97.000) y Luis Caputo (76.200). Luis Petri, otro de los referentes de la pata dura del gabinete, cerraba el Top 10 con 32.400 menciones mensuales.
La salida simultánea de Bullrich y Petri alteró el organigrama y, con ello, el mapa simbólico del poder en redes.
En el gabinete renovado, Diego Santilli pasa a ocupar el primer lugar del ranking y se convierte en el nuevo rostro central del elenco ministerial. Adorni, Karina Milei y Luis Caputo mantienen sus posiciones de relevancia, consolidando un núcleo duro que orbita directamente alrededor del Presidente.
Carlos Presti, con 27.900 menciones, desembarca como ministro de Defensa tras su paso por la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Su llegada implica un impacto político inmediato y le otorga un rol destacado en la escena pública.
Santiago Caputo, con 21.900 menciones, confirma su peso en el diseño político y comunicacional del mileísmo, en una dinámica donde la conversación sobre “el verdadero poder” de la Casa Rosada gana intensidad.
La salida de Bullrich y Petri redujo la épica de seguridad que había dominado buena parte del primer año de gestión. En su lugar, el foco se desplaza hacia un esquema más político y comunicacional, con Santilli como coordinador y un círculo de funcionarios que amplifica el relato oficial y el armado interno.