30 de noviembre de 2025

"Estamos orgullosos del rol que vamos a cumplir": Pareja y Carrancio dijeron presente en la cumbre violeta en Mar del Plata

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, referentes de LLA en la provincia de Buenos Aires y diputados nacionales electos, hablaron sobre la cumbre libertaria que se desarrolla en Mar del Plata y sobre los próximos desafíos que enfrentan en el Congreso.

