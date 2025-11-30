30 de noviembre de 2025
CUMBRE LLA
"Estamos orgullosos del rol que vamos a cumplir": Pareja y Carrancio dijeron presente en la cumbre violeta en Mar del Plata
Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, referentes de LLA en la provincia de Buenos Aires y diputados nacionales electos, hablaron sobre la cumbre libertaria que se desarrolla en Mar del Plata y sobre los próximos desafíos que enfrentan en el Congreso.
Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Carrancio, coordinador del INPROTUR, dijeron presente en la cumbre del partido libertario que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata y hablaron sobre las actividades que se realizarán y sobre su nuevo rol como diputados nacionales.
Sobre el congreso, Pareja aseguró que "está planificado hace mucho tiempo", estableciendo que hay cosas dentro del partido que "no tienen que ver con un momento político nacional".
En esa línea explicó que "el año pasado decidimos cerrar el año con un evento en el cual reuníamos a todos los miembros del Ejecutivo Nacional y de organismos descentralizados. Avanzábamos con un congreso provincial que iba a tratar las políticas públicas que creemos que hay que abordar. Eso fue en abril de este año que ya está pasando. Y teníamos previsto para este año cerrarlo con todo el sector legislativo, consejeros escolares, concejales, diputados, senadores y demás. Con lo cual estamos siguiendo con esa lógica".
Para mediados de abril o mayo, advirtió que van a realizar "el segundo Congreso de Políticas Públicas de la Provincia de Buenos Aires y el tercer Congreso de Políticas Públicas, dándole a la sociedad bonaerense el programa de gobierno con el cual vamos a lanzar nuestra propuesta electoral"
También aseguró que el año que viene van a cerrar el año "con todo el sistema de la libertad de avanza. Ejecutivo, legislativo, militancia, el año que viene vamos a cerrar el año con un encuentro mucho más masivo".
En cuanto a la designación de Mar del Plata como sede, explicó que "es una sede que es de las más importantes de la Provincia de Buenos Aires y también porque queríamos salir de la lógica de la Capital Federal y nos parece que por la cantidad de concurrentes que tuvimos, que fueron invitados 756 personas que ocupan cargos de estas características, tenemos hoy unos 630 más o menos que han asistido. Necesitamos plazas para poder dormir con lo cual Mar de Plata las ofrece y acá estamos".
Por su parte, Carrancio dijo que es "un orgullo como anfitrión poder recibir a todos los legisladores de la provincia".
Al ser consultado por las actividades de la cumbre libertaria, explicó que "el Congreso recién estuvo dividido entre los consejeros escolares y el resto del cuerpo legislativo básicamente porque cumplen funciones diferentes, con lo cual a ambos dos se les dio un marco de acción genérico. Los consejeros escolares tuvieron una clase interesante respecto de las actividades que tienen que hacer en el Consejo Escolar y lo mismo con concejales y diputados y senadores".
Luego, continuó detallando el itinerario: "ahora se unificaron los bloques y se está trabajando sobre el liderazgo porque creemos que en esta nueva instancia, por la cantidad de legisladores que tenemos, tenemos que liderar justamente todos los procesos que se vienen por delante. Y después del mediodía se va a trabajar con los distintos temas que entendemos que son de mayor relieve o de mayor importancia en lo inmediato, como por ejemplo el presupuesto, como por ejemplo impulsar la boleta única a papel, el sistema administrativo de la Provincia de Buenos Aires, el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires, para después concluir políticamente con un mensaje de Karina Milei y Martín Menem.
Sobre su nuevo rol como diputados nacionales, ambos referentes aseguraron que están "contentos y expectantes y acatando la directiva del partido a nivel nacional"
Detallaron que eso "va a implicar también un orden legislativo y también una coherencia respecto de los planteos que vamos a hacer en la Cámara, con lo cual estamos orgullosos del rol que vamos a cumplir y muy decididos en hacerlo con eficacia".
Al ahondar sobre su actividad legislativa, Pareja detalló que "la misión que nos toca, en un ámbito donde venía siendo muy adverso para la libertad de avanza, por una cuestión numérica, claramente, en donde ahora hemos podido construir una mayoría, después de la muy buena elección que tuvimos en octubre, más que interesante, lo que nos va a permitir, seguramente, poder generar los mínimos acuerdos que necesitamos para lograr las mayorías necesarias para que podamos avanzar en los proyectos que el presidente Javier Milei necesita".
A modo de cierre, explicaron que la idea del cónclave violeta es "darle a todos los miembros de lo que sería el sistema legislativo de la libertad de avanza herramientas propicias para lo que se viene y, por supuesto, aprovechar el encuentro para ordenar lo que tendría que ser una conducta partidaria".