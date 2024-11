Volver | La Tecla Nacionales 3 de noviembre de 2024 BAJAS EXPECTATIVAS

Cae la confianza del campo y los productores aseguran no invertir durante 12 meses

La última medición del Índice de Confianza del Productor Argentino revela que, por la incertidumbre económica, el 61% de los productores no piensa invertir en activos fijos en los próximos 12 meses. Otros factores son la falta de financiamiento, o alto costo del mismo.

