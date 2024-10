Kicillof, del guiño al pasado con Cristina a un futuro con sus nuevas melodías

Día de la Lealtad peronista estuvo marcado justamente como una jornada en la que se pusieron en juego las fidelidades en medio de la batalla interna en el justicialismo. Axel Kicillof tuvo su acto masivo con un marco político en el que juntó a dirigentes de peso mientras que Cristina Fernández de Kirchner hizo su aparición en Avellaneda. El clima tenso que se vivió en la previa, durante y después de la actividad en Berisso choca con el optimismo de un ministro bonaerense.



“Los mejores días siempre fueron peronistas: los más felices fueron con Cristina y los mejores tienen que estar en el futuro”, dijo Kicillof en lo que pudo ser una de las frases más resonantes de su discurso en el kilómetro cero del peronismo. La referencia a CFK estuvo para graficar el pasado, pero no cuando miró hacia adelante. No fue la única vez que hizo referencia, hubo otras cuando citó el “acá no sobra nadie”, repudió la condena por la causa de Vialidad, habló de su proscripción y también de lo que hizo junto a Néstor Kirchner cuando comandaron los destinos del país.



En cuanto a la discusión interna sobre la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional, no se inclinó ni por Cristina ni tampoco por Ricardo Quintela. El riojano había sido otro de los invitados, pero no concurrió. Al respecto, Jorge Yoma, contó que “desistió de ir para no exponer a Axel en la disputa interna del peronismo”.



Al respecto, el Gobernador bonaerense fue contundente: “Nunca me van a ver buscando divisiones, eso es lo que quiere la derecha". En esa línea, remarcó que "no me interesa disputar ninguna interna, quiero colaborar en la construcción de una alternativa superadora: la única pelea en la que estoy interesado es contra las políticas de Javier Milei”.



En diálogo con La Tecla, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, valoró el discurso de Kicillof y lo calificó como “potente. Asimismo, aseguró que "es un momento donde tenemos que ser claros al hablar, tenemos que ser nítidos y esa claridad hoy está puesta en palabras de unidad, está puesta en palabras de futuro y está puesta en una acción muy concreta y muy clara: no tenemos un segundo para perder, no tenemos ninguna energía que se pueda distraer en lo que no sea lo fundamental, y lo fundamental es cuidar a nuestra gente".



En esa línea, resaltó que "lo fundamental es que desde la provincia de Buenos Aires podamos no solamente ser trincheras, sino fundamentalmente un punto de inflexión para lo que viene, el 2025. El año que viene es un año electoral y como tal tiene que ser el inicio de la reconstrucción, de la construcción de una alternativa a nivel nacional para el peronismo".



Luego se mostró optimista con la resolución de la discusión interna en el justicialista y consideró: "En las próximas horas el peronismo va a dar una muestra madura, seria, responsable, de unidad. En las próximas horas el peronismo va a demostrarle a los militantes, pero fundamentalmente al pueblo argentino que está a la altura, que no hay ninguna interna, ninguna discusión de cargos que nos pueda distraer".







Horas después de concluido el acto en Berisso, en Quilmes la intendenta Mayra Mendoza cargó las tintas nuevamente contra Kicillof. La jefa comunal y presidenta del PJ local encabezó una actividad por el Día de la Lealtad y continuó con el operativo de presión emprendido por La Cámpora.



Según publicó El Termómetro, Mendoza dijo que “no hay algo que tengamos que inventar, ni nuevas canciones, ni cambiarle los nombres ni nada de eso”. Además, contó que escuchó el mensaje del Gobernador y que acuerda con el diagnóstico que hace sobre la realidad que atraviesa el país.



De todos modos, también le marcó la cancha sobre la candidatura de CFK a presidir el PJ nacional. “Me llama la atención que no se de cuenta que para ponerle freno la única posibilidad es con Cristina”, expresó y luego recordó: “le confió la responsabilidad de ser Gobernador, y antes diputado nacional y Ministro de Economía. Me llama la atención que aún no se haya manifestado en favor de la presidencia del PJ Nacional”.



“Me frustra transmitir esto, yo quiero una unidad con lealtad y con respeto y que no lleguemos a una interna partidaria”, añadió y disparó: “Que Kicillof hable con Quintela, que es su candidato a presidente del PJ y le diga que acompañe a Cristina”.



Mario Secco, el intendente de Ensenada, había dicho momentos antes: “Ya he escuchado a muchos dirigentes decir un montón de gansadas al Gobernador, me parece que después de todas las palabras que dijo acá arriba, se les acabó el discurso y la verdad que nosotros nos quedamos al lado del Gobernador porque vemos que es un tipo sano, un tipo honesto, es muy inteligente para gobernar”.



En tanto, pidió por la unidad y “no entrar en internas que a nosotros no nos sirven y eso es muy fuerte lo que dijo el Gobernador. Creo que lo van a leer todos y en qué escenario lo hizo, adelante de cincuenta mil personas, podría haber dicho cualquier otra cosa y también dijo claramente que está para jugarse, el pueblo argentino lo necesita y eso nos llena de orgullo”.



Según pudo conocer este medio, Kicillof bajó línea a sus ministros más cercanos para que salgan a pedir por la unidad del espacio y evitar las rencillas internas. La actividad generó resquemor en La Cámpora, que otra vez sus ministros e intendentes no participaron de un acto político organizado para el mandatario. De hecho, mientras el Gobernador daba su discurso desde el camporismo enviaban fotos y avisos de las reuniones que protagonizó Cristina.



La expresidenta sorprendió una vez más con una aparición en en la Universidad Nacional de Avellaneda, emplazada en las tierras conducidas por Jorge Ferraresi. Allí recorrió las instalaciones junto al rector Jorge Calzoni y después se reunió con estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Más tarde, mantuvo un encuentro con los senadores Juan Manzur, Wado de Pedro, Sergio Uñac y Antonio José Rodas.



Este viernes continúan las presiones para que Kicillof se posicione en favor de Cristina y el senador, Oscar Parrilli, dijo: "Seguimos esperando un pronunciamiento claro y contundente de Kicillof". También resaltó que "Nos llama la atención que le dé lo mismo que presida el PJ Cristina o Quintela".