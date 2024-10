Cae mes a mes la imagen del gobierno nacional y la aprobación se ubica en el 45%

El gobierno de Javier Milei llega a su décimo mes de mandato con una aprobación del 45% y una desaprobación del 54%. Desde julio, la aprobación a la gestión cayó 11 puntos entre los propios votantes de LLA. Entre los votantes de UP en el balotaje, el 10% expresó una opinión positiva de la gestión de Milei (cinco puntos más que el mes anterior). Por su parte, entre los votantes de LLA, la aprobación se ubicó en el 72% (tres puntos menos que el mes anterior).



Por su parte, la inseguridad permanece en la primera posición como el tema que más preocupa a los argentinos, con el 68%. Le siguen la incertidumbre en la situación económica le sigue en segundo lugar, con el 66% y la inflación se mantiene en el tercer lugar del ranking, con el 60%. El ranking de preocupaciones nuevamente es puramente económico y se conforma con la incertidumbre en la situación económica (84%), la falta de propuestas para el crecimiento económico (77%) y la inflación (74%).









Respecto a los líderes políticos, Victoria Villarruel continúa el liderazgo del ranking de líderes políticos con un 52% de imagen positiva. Le siguen Patricia Bullrich (51%) y Guillermo Francos (50%). El presidente no presenta cambios con respecto al mes anterior. Al analizar la imagen positiva por voto, se observa que los votantes de LLA valoran más a Patricia Bullrich y a Victoria Villarruel (con 83% y 82% respectivamente). Por su parte, los votantes de UP mantienen una especial valoración por Axel Kicillof (78).



La evaluación positiva de la situación económica actual respecto del año pasado se mantiene consistente con el mes anterior con un 37%. Este valor se explica por un moderado optimismo de los votantes de LLA (58%), y un más elevado pesimismo entre los votantes de UP (90% cree que está peor).



Con respecto a las expectativas económicas para el año próximo, las perspectivas de mejoría económica continúan superando a las perspectivas de empeoramiento. Un 49% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 47% evalúa que la economía estará peor. Estas tendencias tienen como telón de fondo el elevado optimismo para el futuro entre los votantes de LLA (77% cree que estará mejor), que contrasta con el pesimismo de los votantes de UP (83% cree que estará peor).



Entre los optimistas por la situación actual, los justificativos más predominantes fueron el descenso de la inflación (94%), la reducción del gasto público (87%) y la estabilidad del dólar (75%). En contraparte, las mayores preocupaciones de quienes perciben que están peor que el año pasado son el aumento de las tarifas de los servicios públicos (85%), la falta de recuperación de los salarios (84%) y el continuado aumento de los precios (83%).



