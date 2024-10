Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2024 "PARA LLORAR"

Bianco disparó contra la BUP y recalcó la “tragedia social” que deja el Presidente

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una nueva conferencia de prensa junto al director general de Cultura y Educación y el diputado nacional Daniel Gollan. Allí, marco las diferencias con el Gobierno nacional, lanzó duros cuestionamientos a la Boleta Única de Papel y anunció acuerdos con México .

