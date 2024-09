Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2024 PARA ELIMINAR FRANQUICIAS

Los Colegios de Corredores y Martilleros buscan modificar la ley profesional

La cosecha de decenas de reveses judiciales en su guerra contra las franquicias inmobiliarias motivó a los dirigentes a apostar por una modificación de la Ley 10.973, que regula la actividad profesional del sector. Van por la prohibición total.

