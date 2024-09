Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2024 MULTAS AL 50%

Investigan un esquema de corrupción que involucra a funcionarios provinciales, abogados y gestores

Un pedido de documentación puso al ministerio de Transporte bonaerense en la mira. Un fiscal penal solicitó una orden de presentación para que el Juzgado de Faltas de Tránsito le envíe documentación. Se investiga a una organización que negociaba con infractores las multas por un 50% de su valor. El Ministerio responde.

