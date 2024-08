Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2024 A OTRA COSA, MARIPOSA

Con el manual de Napoleón y kilos de pochoclo, Milei patea su puesta en escena bonaerense

El Presidente iba a ser el protagonista principal de un acto en La Plata o La Matanza junto a Patricia Bullrich. Sin embargo, la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández lo cambió todo.

