Desbarrancó: un ex legislador nacional de Santa Cruz propuso “fusilar” a Milei
Se trata del ex diputado nacional del radicalismo, Héctor Di Tulio. En una entrevista radial, dijo que el presidente debería ser “enjuiciado y fusilado”, tras calificarlo de “insano mental”. También dijo lamentar que ningún diputado ni senador nacional le haya pegado una piña
El ex diputado nacional por Santa Cruz, Héctor Di Tulio, lanzó polémicas declaraciones durante una entrevista radial. El ex legislador habló del presidente y sostuvo: “Este insano mental debe ser enjuiciado y fusilado”, disparó en Radio 21. Inmediatamente el periodista que hacía la entrevista, Javier Rivarola, cuestionó los dichos del ex legislador y dijo “eso no lo comparto. No podés decir algo así en un medio de comunicación, no corresponde”.
En el audio que recuperó el medio Santa Cruz Noticias, se oye cómo el periodista es interrumpido por el dirigente político de Caleta Olivia, para agregar algo más. Consideró que debería existir “la pena de muerte” porque “este (en referencia al presidente) le está entregando a los sionistas la Patagonia y les va a dar el gusto de que tengan el Plan Andinia”.
Agregó que el presidente “no entiende nada” y que “se burla de todos”, y remarcó: “me da bronca porque el presidente se burla de todos los senadores y diputados, y ninguno se levantó a pegarle una piña”.
Di Tulio fue diputado nacional por el radicalismo y convencional constituyente en 1994. En 2019, fue candidato a diputado nacional por el SER, el partido de Claudio Vidal. En 2025, reapareció en medios de comunicación, donde manifestó sus intenciones de volver a presentarse como candidato a diputado nacional por la UCR “para oponerme al sinvergüenza de Milei". Pero su voluntad no prosperó. En una entrevista radial emitida en mayo de ese año en el programa El Mirador, ya había calificado de “insano mental” al presidente.
Di Tulio también es conocido por sus interrupciones en la Legislatura santacruceña, con el fin de interceder en las discusiones que lleva adelante ese cuerpo. En enero de este año, cuestionó duramente el voto negativo del diputado nacional José Luis Garrido en contra del aumento a los jubilados.