Tras la muerte de su perra Bella, un usuario de redes sociales más conocido como Mr. ChanChan decidió construir un lugar donde poder seguir visitándola. Así nació Light a Paw, una plataforma gratuita que, en poco tiempo, dejó de ser un homenaje personal para transformarse en un memorial colectivo. “Hice este espacio después de perder a mi propia perra. Quería un lugar tranquilo para visitar a los que amamos, para cada compañero, de todas partes”, escribió el creador.



El sitio funciona como un salón virtual en tres dimensiones. Al ingresar, cada persona controla un pequeño personaje que camina por un espacio cuyas paredes están cubiertas de retratos de perros, gatos y otros animales que ya no están. Cada fotografía incluye el nombre, fechas importantes y, en muchos casos, videos o textos escritos por sus dueños. Al hacer clic sobre un retrato se abre la historia del animal: es posible leerla con calma, encender una vela virtual, dejar flores o escribir un mensaje en el libro de visitas para acompañar a quien todavía lo extraña.



Lo que comenzó como un rincón privado se multiplicó rápidamente. En la actualidad el memorial reúne más de 19.000 homenajes de mascotas pertenecientes a usuarios de más de 80 países. Cualquier persona puede crear el suyo de forma sencilla y sin costo: solo debe subir una foto, colocar el nombre y unas palabras. Luego puede compartir el enlace para que familiares y desconocidos también dejen su luz.



El proyecto mantiene un tono íntimo y sereno. No hay publicidad ni necesidad de registro obligatorio para recorrer el salón o dejar un mensaje. Quienes visitan las páginas describen la experiencia como un gesto de compañía: encender una vela para un animal que nunca conocieron o dejar unas palabras a un dueño que atraviesa el duelo. El propio creador ha señalado que lo que era un espacio solo para Bella se convirtió, poco a poco, en un lugar de todos.



Light a Paw sigue creciendo día a día. Cada nuevo retrato que aparece en las paredes virtuales suma otra historia de amor y de pérdida, y mantiene viva la idea de que los compañeros de cuatro patas merecen un sitio donde su luz no se apague.