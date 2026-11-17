A poco más de dos semanas de su casamiento, Lali Espósito decidió compartir con sus seguidores una serie de fotografías inéditas de la celebración junto a Pedro Rosemblat. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró distintos momentos de una noche que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

La boda se realizó el pasado 31 de octubre en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo. En sus publicaciones, la cantante aprovechó para agradecer especialmente a las personas que participaron de la organización y contribuyeron a que el festejo fuera tal como lo habían imaginado junto a su pareja.

Entre las primeras imágenes, Lali destacó a las madres de ambos, María José Riera y Marcela Amado, a quienes les dedicó un afectuoso mensaje.

Otro de los agradecimientos estuvo dirigido al diseñador Justo Ocampo, quien confeccionó su vestido de novia. Por su parte, Rosemblat también había dedicado una publicación a Matías Carbone, encargado de realizar su traje.

Uno de los detalles que despertó curiosidad fue la identidad de la persona que se quedó con el ramo de novia. La elegida fue Marina Venancio, jefa de estilismo y maquillaje de la cantante y una de sus amigas más cercanas. Lali también compartió mensajes para su peluquero Juan Manuel Cativa y para Sol Jaite, una amiga de toda la vida.

Las publicaciones permitieron conocer además algunos momentos de la fiesta, entre ellos la presentación de Juliana Gattas, integrante de Miranda!, y diferentes postales de la pareja durante la celebración.

La torta de casamiento también tuvo un lugar destacado en el álbum. El encargado de prepararla fue Damián Betular, quien había aceptado el pedido especial de la cantante: que fuera tan alta que necesitara subirse a Pedro para poder cortarla.



