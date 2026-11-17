La Autopista Buenos Aires-La Plata presenta esta mañana demoras en el sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el reporte oficial de AUBASA, el tránsito es intenso y se registra marcha lenta desde la zona de Hudson.



En dirección a La Plata, en cambio, la circulación se mantiene normal y sin inconvenientes.



Las demoras se originaron por un incidente vial que obligó a reducir la calzada en el kilómetro 24,5 sentido a CABA.



En un primer momento se registraron retrasos desde el kilómetro 30. Posteriormente la reducción de calzada fue liberada, aunque continúa restringido el sector de banquina externa.



Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones y considerar tiempos de viaje adicionales en el sentido hacia Buenos Aires.



La situación se monitorea de manera permanente.