El culebrón mediático que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez no da tregua. Lejos de apaciguarse después de los enfrentamientos públicos del fin de semana, las acusaciones escalaron y ahora tienen a la Justicia como escenario principal, con denuncias por presuntas amenazas, violencia digital y pedidos de protección.



La primera en volver a la carga fue Wanda Nara. A través de su cuenta de X, la conductora denunció públicamente que su expareja estaría detrás de una campaña de hostigamiento en redes sociales mediante cuentas falsas (bots) financiadas para perjudicar su imagen y la de su entorno familiar, que incluye a su pareja Martín Migueles y a sus hijas.



“Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, escribió Nara, dando a entender que existe una investigación judicial en curso. En el mismo descargo, vinculó el conflicto digital con el económico y le reprochó a Icardi: “Es más digno pagar la cuota de seis meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots”. Además, aseguró que tanto el futbolista como Suárez están involucrados en una causa por presunta violencia digital.



Del otro lado, la China Suárez decidió avanzar por la vía judicial. Su abogado, Agustín Rodríguez, confirmó que presentarán una denuncia por amenazas contra Wanda Nara, basada en expresiones que quedaron registradas en el video del enfrentamiento ocurrido días atrás. El letrado anticipó que se acompañará la grabación completa para contextualizar los dichos y señaló que durante el episodio también existieron descalificaciones, injurias y expresiones racistas dirigidas contra su representada.



Como parte de la estrategia, Rodríguez adelantó que solicitarán una prohibición de acercamiento para preservar la integridad física de la actriz, aunque no confirmó que vayan a pedir un dispositivo de alerta.



El nuevo capítulo se produce en un contexto de tensión creciente que comenzó con cruces públicos y declaraciones explosivas, y que ahora se traslada a los tribunales. Mientras Nara apunta al hostigamiento digital y a cuestiones alimentarias, Suárez busca protección judicial por las amenazas que considera registradas. Por el momento, ninguna de las partes dio señales de una posible tregua.