La separación de Pablo “Chato” Prada y Lourdes Sánchez, después de dieciséis años de relación, sigue generando repercusiones. Mientras la bailarina habría comenzado una nueva historia con un joven deportista, la situación sentimental del productor también despertó curiosidad y, en las últimas horas, surgió una versión inesperada.

El encargado de instalar el tema fue Ángel de Brito. A través de su cuenta de X, el conductor de LAM publicó: “Romance confirmado”, acompañado de una fotografía del Chato Prada junto a la periodista Pilar Smith. El posteo no pasó inadvertido y rápidamente generó todo tipo de interpretaciones.



La posibilidad de un vínculo entre ambos llamó la atención, especialmente porque Smith también habría atravesado recientemente una ruptura sentimental. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones de ninguno de los protagonistas sobre un eventual acercamiento.



Las reacciones en las redes fueron diversas. Mientras algunos usuarios celebraron la supuesta pareja, otros pusieron en duda la información y hasta plantearon que la imagen podría haber sido generada con inteligencia artificial.



Por ahora, el supuesto romance entre el Chato Prada y Pilar Smith permanece en el terreno de las especulaciones. Resta saber si alguno de los dos saldrá a aclarar qué hay detrás de la imagen que revolucionó las redes.



