La modelo, actriz e influencer Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada y será madre por primera vez. La noticia la compartió junto a su novio, el empresario y jugador de rugby salteño Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien formalizó su relación a comienzos de 2026 tras conocerse en Tilcara a mediados de septiembre de 2025.



Jiménez reveló la feliz novedad durante su participación en el streaming Rumis. En ese marco, adelantó que noviembre será su último mes en el ciclo: “Tomé una decisión y noviembre va a ser mi último mes en el programa. Porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante, que siento que me va a marcar para siempre. Es un gran cambio”, explicó antes de confirmar que está en la dulce espera y muy feliz.



Posteriormente llevó el anuncio a sus redes sociales, donde publicó un carrete de imágenes de los momentos en los que mantuvo el embarazo en secreto. En una de las fotos, abrazada a su pareja y con el test de embarazo positivo en mano, escribió: “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones.



La modelo, que en el pasado mantuvo relaciones de alto perfil mediático (entre ellas las recordadas con Juan Martín del Potro y El Pelado López), atraviesa así un nuevo capítulo personal junto a Qüerio Hormaechea.