Legisladores e intendentes preparan planteos para modificar la Ley de Leyes y el endeudamiento. Que sean más fondos y de libre disponibilidad para los municipios, es el principal reclamo que emerge desde abajo
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*Por Andrés Sosa y Hernán Sánchez
El Presupuesto 2027 empieza a convertirse en una nueva prueba para la relación entre Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense. Con el último año de su gestión por delante, el Gobernador necesita reunir los respaldos para aprobar la Ley de Leyes y el endeudamiento, pero los distintos espacios políticos ya anticipan que no será una discusión limitada a convalidar las proyecciones del Ejecutivo. Desde los bloques opositores y las intendencias aparecen pedidos para modificar partidas, revisar el esquema tributario y garantizar mayores recursos para los distritos.
La negociación todavía no tiene fecha de inicio formal y en Fuerza Patria esperan que sea el propio Gobierno el que active los contactos y mande a quienes serán los encargados de acercar posiciones con las bancadas. Ante la consulta de La Tecla, desde la jefatura del bloque oficialista señalaron que el diálogo aún no comenzó y que la definición de los interlocutores debe partir de la administración provincial. “Es el último presupuesto de la gestión y esperamos que se resuelva rápido”, deslizaron.
En negociaciones anteriores, Kicillof designó como principales encargados de acercar posiciones al diputado provincial Mariano Cascallares y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. También forma parte del equipo la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila. Resta conocer si el esquema se repetirá para esta instancia, en la que el oficialismo necesita ordenar los respaldos tanto para el Presupuesto como para el financiamiento solicitado.
Del otro lado, la oposición llega con una desconfianza que excede los números presentados. En distintos sectores de la Legislatura sostienen que los compromisos asumidos por el Ejecutivo durante negociaciones anteriores no siempre se tradujeron en respuestas concretas. “El Gobernador no cumple con los acuerdos”, es una de las frases que se repite cuando se consulta a los bloques sobre el vínculo con la administración provincial.
Dentro de la oposición, la Unión Cívica Radical ya identificó algunos de los aspectos que considera prioritarios. Desde la bancada boina blanca plantearon que el proyectodebe contemplar las necesidades de los bonaerenses, con especial atención a la salud, la educación, IOMA y la infraestructura, particularmente en el interior. “Esperamos un Presupuesto que ponga en el centro las necesidades de los bonaerenses, que garantice una salud y una educación públicas de calidad, que dé respuestas concretas a los problemas de IOMA y que contemple inversiones en infraestructura, especialmente en el interior”, sostuvieron.
Loa legisladores también ponen el foco en la autonomía municipal y la distribución de recursos. “Creemos fundamental fortalecer la autonomía municipal y garantizar mayores recursos para los distritos, con mecanismos de distribución equitativos, transparentes y previsibles”, agregaron. El reclamo coincide con una preocupación de jefes comunales de distintas pertenencias políticas, que buscan mayor previsibilidad y margen para atender las prioridades de sus territorios.
El capítulo municipal será otro de los puntos de negociación, ya que la propuesta oficial contempla mecanismos específicos de asistencia a los distritos, aunque aparecen diferencias sobre las condiciones para acceder a esos recursos y el destino que podrán tener. Detrás de esa discusión también está la posibilidad de que los municipios cuenten con mayor flexibilidad para responder a necesidades que varían de un distrito a otro, en un escenario complejo de restricciones financieras y obras pendientes.
Mucho más extensa es la lista de modificaciones que pretende impulsar La Libertad Avanza. El diputado provincial Francisco Adorni anticipó que su espacio buscará introducir cambios en el Presupuesto, la Ley de Financiamiento y la Ley Impositiva. Los planteos combinan cuestionamientos al esquema utilizador por el Gobierno para financiarse, pedidos de reducción del gasto político y propuestas para modificar tributos provinciales.
Uno de los principales puntos de conflicto será el destino de los recursos que pretende obtener Kicillof a través de la deuda. Desde LLA sostienen que debe utilizarse exclusivamente para obras e inversiones y rechazan que pueda cubrir gastos corrientes o atrasos financieros. “Vamos a pedir que se saquen del artículo 1 el déficit financiero y los atrasos de Tesorería como destino de la deuda”, adelantó Adorni. Y cuestionó: “Kicillof pide prestado para pagar las cuentas que no pagó”.
En cuanto al Presupuesto, el legislador reclamó que las proyecciones sean más transparentes y cuestionó la incorporación de $1,03 billones que la Provincia reclama a la Nación ante la Corte Suprema, pero que todavía no percibió. Según su interpretación, sin contabilizar esos fondos, el déficit real ascendería a $3,18 billones. También buscará evitar la suspensión de la ley que establece límites al gasto público, reducir la estructura política provincial y establecer un piso de inversión en obra pública.
La discusión tributaria concentra otra parte importante de las demandas libertarias. Pretenden eliminar la indexación automática de las cuotas del Inmobiliario y la patente por inflación, además de actualizar el tope de exención para jubilados, congelado en $6 millones. “Pedimos eliminar esa indexación automática, para que cualquier aumento lo vote la Legislatura, y actualizar el tope de exención de los jubilados, congelado en $6 millones”, explicó el vicepresidente de la comisión de Presupuesti en la Cámara baja.
Adorni también propone eliminar el Impuesto de Sellos del 1,2% aplicado sobre los resúmenes de tarjetas de crédito. “Es abusivo: cobrar un impuesto por el solo hecho de recibir el resumen y pagar con tarjeta, encima de todo lo que ya pagan las compras”, dijo.
En materia productiva, LLA reclama reducir la alícuota de Ingresos Brutos para la industria del papel y el cartón, que tributa el 2,5%, frente al 1,5% de la industria manufacturera en general. A su vez, propone llevar a cero la patente automotor, al considerar que Buenos Aires tiene una de las cargas más elevadas del país. “El auto es una herramienta de trabajo, no un lujo para gravar todos los meses”, sostuvo Adorni. Y estimó que eliminar el impuesto tendría un costo de $860.520 millones para la Provincia.
El listado se completa con el pedido de eliminar las retenciones y percepciones de Ingresos Brutos sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales y medios de pago, mecanismos que, según el legislador, afectan la liquidez de las empresas y generan saldos a favor. Para financiar sus propuestas, plantea una reorganización del gasto que incluya recortes en la estructura política, la pauta oficial y partidas destinadas a distintas políticas de género.
Con posiciones que todavía deben encontrar un ámbito formal de discusión, el Presupuesto 2027 empieza a mostrar los distintos frentes que deberá atender el Ejecutivo para conseguir su aprobación. El oficialismo quiere que el debate avance sin mayores dilaciones, mientras los bloques opositores buscarán introducir cambios en partidas, tributos y mecanismos de financiamiento.
Para los intendentes, el desafío pasa por conseguir recursos y previsibilidad; para el radicalismo, por fortalecer la autonomía municipal y atender las demandas de los servicios públicos. La Libertad Avanza, en tanto, prepara una agenda centrada en la reducción impositiva, el recorte del gasto político y las restricciones al destino del endeudamiento. La discusión no se limitará, entonces, a cuánto necesita gastar la Provincia durante el próximo año, sino también de cuáles serán sus prioridades y qué acuerdos está dispuesto a construir Kicillof para sacar adelante sus proyectos.
La discusión tiene, además, una dificultad parlamentaria adicional, porque mientras el Presupuesto puede aprobarse por mayoría simple, la autorización para tomar deuda requiere el respaldo de los dos tercios de los legisladores, por lo que el tratamiento del paquete obliga al oficialismo a construir consensos más amplios que los necesarios para sancionar la Ley de Leyes. Esa diferencia le otorga a la oposición un margen de negociación importante .
ENDEUDAMIENTO El reparto de 80 millones de dólares y un texto que entra en debate
En una política que parece haber llegado para quedarse, el gobierno de Axel Kicillof volvió a mandar a la Legislatura la Ley de Financiamiento (pedido de autorización para tomar deuda) separada del proyecto de Presupuesto, lo que facilita la discusión y aprobación de la Ley de Leyes (alcanza con mayoría simple). Y aunque el consenso requiere de un acuerdo por el paquete completo, los dos tercios que necesita el endeudamiento constituyen una votación independiente. En ese sentido, en esta oportunidad se incluyó en esta ley el fondo para los municipios que los legisladores forzaron a poner en diciembre de 2025 cuando se discutió el Presupuesto vigente. La autorización para tomar deuda solicitada por el Ejecutivo para 2027 es en pesos equivalentes a 1.000 millones de dólares. Y en el artículo 3 del proyecto señala: “Créase para el Ejercicio Fiscal 2027 el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad”.
La especificación de que el dinero debe ser destinado a cuestiones relacionadas con el combate a la inseguridad ya abre el debate, porque no todos los distritos están aquejados por esta problemática y tienen otras prioridades. Además, el texto puntualiza que el Fondo se nutrirá en la medida que el Poder Ejecutivo obtenga los empréstitos. Otro de los temas que se discutirá y muy probablemente cambie en la Legislatura. Para el Presupuesto vigente se llegó a consensuar un mínimo, por lo tanto los distritos se aseguraron un ingreso tomase o no deuda la Provincia.El monto destinado al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad es equivalente al 8 % de los que el ministerio de Economía consiga mediante emisión de deuda.
Es decir que si logra colocar el máximo permitido, a los municipios derramará en pesos el equivalente a 80 millones de dólares.“El fondo se distribuirá a los municipios conforme el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el ejercicio 2026”, dice el proyecto. Aquí también hay una diferencia con el Fondo de Fortalecimiento Municipal vigente, que tiene una parte a distribuirse por criterio de la Legislatgura (que ha sido de muy aplicación nula y mereció modificaciones).
MARCELO MATZKIN En el PRO ponen el foco en fondos para seguridad
Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, expresó: “Que se cree un Fondo de Segu-ridad atado endeudamiento y que sea todo destinado a seguridad y que los municipios podamos usar a nuestro mejor saber y entender de lo que pasa, bienvenido sea. El tema es que lo liberen en tiempo y forma”.
En cuanto a si tiene que ser de libre disponibilidad, dijo que “en el caso particular de Zárate, como la prevención en seguridad es un punto central de nuestra gestión, si nos ayuda a mejorar la seguridad, no tengo problema que no sea libre de disponibilidad”.
“Obviamente, no alcanza para los municipios que no tienen la obligación legal de dar seguridad. Si damos prevención es porque no es suficiente con el Estado provincial”, expresó.
“Nosotros este año destinamos el 12 por ciento del presupuesto municipal a prevención en seguridad, es muchísima plata. Que si tuviésemos una estrategia en seguridad completa por parte del Estado provincial, nosotros lo destinaríamos para hacer calles, por ejemplo. Pero bueno, no nos queda otra”, aseveró.
FRANCISCO ADORNI – LLA – VICEPRESIDENTE COMISIÓN DE PRESUP. “La seguridad no puede depender de que Kicillof consiga deuda”
-¿Están de acuerdo con el Fondo de Seguridad atado al endeudamiento? -No. La seguridad de los bonaerenses no puede depender de que Kicillof consiga deuda. Si la seguridad es una prioridad, tiene que estar en el Presupuesto con recursos genuinos, no colgada de un préstamo. Atar el fondo a la deuda es usar la seguridad como zanahoria para que los intendentes acompañen el endeudamiento.
-¿Está bien que sea sólo para seguridad, o van a pedir libre disponibilidad? -Que sea para seguridad está bien: es lo que reclaman los vecinos. Lo que no puede pasar es que termine siendo plata de libre disponibilidad para financiar gasto político. Tendría más sentido evaluar que se reparta por indicadores de delito, con estadísticas confiables y auditadas, y no por coparticipación, para que llegue más a donde más se necesita, y que cada municipio publique en qué lo gastó.
-¿Van a pedir que no dependa de la deuda y haya una parte asegurada? -Sí, y no una parte, todo. El fondo tiene que financiarse con recursos del Presupuesto, sin depender de que se tome deuda. Hoy, si la Provincia no consigue el crédito, los municipios no reciben nada; y si lo consigue, la plata llega en cuotas, a medida que entra. Así no se puede planificar la seguridad de un distrito.
-¿Alcanza para los distritos, debería ser mayor o crear otro? -Con el 8 % de una deuda de hasta USD 1.000 M, en el mejor de los casos son USD 80 millones para 135 municipios: en promedio menos de USD 600 mil por distrito. No alcanza ni para equipar una comisaría por municipio. Y el fondo sólo financia equipamiento e infraestructura: sin personal ni logística, un patrullero nuevo queda parado. Pero el problema no se resuelve con otro fondo ni con más deuda: se resuelve con prioridades. La Provincia gasta 30 mil millones en un ministerio de Mujeres y tiene un ministerio de Seguridad con 19 subsecretarías y 350 cargos políticos, mientras los patrulleros no salen por falta de logística. Si se reordenan las prioridades y se valora a quienes nos cuidan, hay plata para patrulleros, cámaras y comisarías.
JAVIER ANDRES En la UCR plantean tener autonomía para decidir cómo usar los recursos
Javier Andrés, intendente de Adolfo Alsina, expresó que “todo recurso que llegue a los municipios es bienvenido. Sería mejor contar con fondos que no dependan del endeudamiento y que nos permitan planificar con mayor tranquilidad”.
En cuanto a la idea de que sean de libre disponibilidad, indicó que “sería bueno que cada municipio pueda decidir cómo utilizar esos fondos, porque las necesidades no son iguales en todos lados. Los municipios ponemos mucho más de lo que recibimos para seguridad. Nos hacemos cargo del combustible, mantenimiento y reparaciones de móviles policiales, y todos esos gastos aumentaron más que nuestros ingresos. Por eso, aunque los fondos sean de libre disponibilidad, vamos a tener que seguir destinando esos ingresos a la seguridad”.
“Siempre hacen falta más recursos, pero también hay que entender la situación económica en la que estamos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande”, dijo.
IVÁN VILLAGRÁN - JEFE COMUNAL DE CARMEN DE ARECO Intendente camporista pide más recursos y de libre disponibilidad
El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, habló sobre cuáles son las primeras necesidades en los municipios del interior en el marco del debate sobre el Presupuesto 2027. Sobre los fondos para los distritos, sostuvo que la libre disponibilidad es lo ideal para gestionar recursos y direccionarlos a resolver problemáticas concretas de los vecinos.
Sobre el Fondo de Seguridad que contempla el proyecto que mandó Axel Kicillof, recordó que cuando existía lo usaba para “refaccionar comisarias, comprar cámaras de seguridad, luminarias, lector de patentes, entre otras cosas”. Además, explicó que lo “utilizaba como un plus porque “el municipio pone mucha plata en seguridad, combustible, arreglo de patrulleros y mantenimiento de comisarías”.
En cuanto a los fondos, Villagrán pidió que “sean de libre disponibilidad porque me da la posibilidad de dar mejor uso al recurso. No todos los municipios tenemos las mismas necesidades. No es lo mismo uno que precisa el Fondo de Seguridad porque es la primera demanda, que otro donde aparece en sexto lugar y la primera demanda es otra”.
Asimismo, sobre la utilización de esos fondos, contó que pueden ser “para obras paralizadas por Milei ni bien asumió y que se podrían retomar desde la Provincia, porque falta muy poquito”. Entonces, detalló que “está la ampliación de red de cloacas que le falta 11 por ciento de ejecución con un impacto en 350 familias”.
“El entubamiento de canal a cielo abierto de dos kilómetros es una obra que la provincia de Buenos Aires la tiene hace un año paralizada por cuestiones presupuestarias”, añadió el intendente. Así, puso el foco en poder retomar tareas que el gobierno bonaerense dejó de hacer ante la escasez de recursos.
En tanto, sobre el endeudamiento sostuvo que “si es para ganar capacidades productivas, que el desarrollo sea sustentable y profundo, está bien”. Sin embargo, remarcó que “si genera deudas sin bienes de capital, no estoy de acuerdo”.
DIEGO GARCIARENA - UCR + CAMBIO FEDERAL “Cada municipio debe tener libre disponibilidad y decidir en qué gasta”
Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, aseguró que “el Fondo no debería ser de seguridad, porque cada municipio debe tener libre disponibilidad y decidir por sí mismo en qué gasta sus recursos, porque estamos en una situación compleja; los municipios atraviesan una situación compleja y todo el mundo lo sabe. El que lo necesite para seguridad, que lo use para seguridad, pero el que lo necesita para otra cosa, que lo use para eso”
Por otra parte, señaló: “Me parece que es muy poquito, que es un fondo muy escuálido, es menos que el año pasado. Con una inflación del 30 o 35% anual, ya eso se licuó. Y me parece que el Presupuesto deber tener una pauta salarial un poco más ambiciosa para los empleados de la Provincia. Creo que desfinancia al IOMA, desfinancia al IPS y coloca en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores públicos, policías, judiciales, docentes y demás.
Para el dirigente radical, se deberían “levantar un poquito las partidas de Infraestructura, Educación y Salud”. A lo que agregó que están dispuestos “a trabajar para que eso pueda mejorarse”. A la vez, consideró que “si bien todavía la tenemos que estudiar a fondo, la Ley Fiscal no trae incrementos de alícuotas, sino que trae el incremento de la pauta inflacionaria, pero bueno. Y debe analizarse cómo impacta eso en las economías del interior y en la capacidad contribuyente de los bonaerenses”.
“Vamos a trabajar con buena voluntad para que el gobernador tenga la herramienta, como hacemos siempre”, concluyó.
ANDRÉS DE LEO – JEFE DE BLOQUE DE LA COALICIÓN CÍVICA “No es el mejor camino condicionar el Fondo al endeudamiento”
-¿Están de acuerdo con el Fondo de Seguridad atado al endeudamiento? -No es el mejor camino condicionar el Fondo de Seguridad al endeudamiento, ya que los municipios quedan con la incertidumbre de si van a percibir ese monto y cuándo. Las políticas de seguridad requieren previsibilidad y disponibilidad de los recursos periódicamente
-¿Está bien que sea destinado sólo a seguridad, o van a pedir que sea de libre disponibilidad? -Respecto a si esos recursos puedan ser de libre disponibilidad o afectados es importante tener la opinión de los referentes de los municipios, y no sólo de los intendentes. La experiencia de este año ha sido muy negativa y no debiera repetirse un esquema que ha perjudicado a los municipios. Además, la realidad de los 135 municipios en materia de seguridad no es uniforme por lo que considero que deben buscarse alternativas a la propuesta del Ejecutivo.
-En términos generales, ¿qué ajustes piden desde su bancada para el presupuesto, el endeudamiento y la ley impositiva? -En cuanto a la posición que adoptará el bloque de la Coalición Cívica respecto a las leyes de Presupuesto, Impositiva y Endeudamiento todavía estamos en etapa de análisis y también a la espera de las explicaciones que brinden del el Ejecutivo provincial. Nunca tuvimos una posición dogmática ni para aprobar o rechazar. Siempre creímos que los Ejecutivos necesitan sus herramientas para gobernar, pero tenemos diferencias profundas en varios de sus planteos y las vamos a expresar en el debate.
ALEJANDRA LORDÉN – JEFA DE BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL “Debe existir un monto garantizado que permita tener previsibilidad”
-¿Están de acuerdo con el Fondo de Seguridad atado al endeudamiento? -Estamos de acuerdo con la creación de un fondo que garantice recursos para los municipios, lo que no compartimos es que dependan exclusivamente de que la Provincia concrete el endeudamiento. Debe existir un monto garantizado que les permita a los intendentes contar con previsibilidad para administrar y planificar sus gestiones.
-¿Van a pedir que sea de libre disponibilidad? -Consideramos que los fondos deben ser de libre disponibilidad. Nadie conoce mejor las necesidades de un municipio que su intendente y, por eso, debe ser quien defina el destino de los recursos. No todos los municipios atraviesan la misma realidad, algunos necesitan afrontar el pago de salarios y aguinaldos, mientras que otros requieren inversiones en infraestructura u obras específicas. Las necesidades de un distrito del Conurbano no son las mismas que las de uno del interior. Sostenemos que los recursos deben distribuirse de manera automática y transparente, con criterios claros y objetivos, como el CUD. No pueden quedar sujetos a la discrecionalidad política ni depender de la aprobación de una comisión bicameral.
-¿Van a pedir que no dependa del endeudamiento y que haya al menos una parte asegurada? -Creemos que una parte del fondo debe estar garantizada con recursos de Rentas Generales, tal como ocurrió con el anterior. El porcentaje vinculado al endeudamiento puede funcionar como un complemento, pero tiene que existir un piso fijo, con fechas de pago establecidas y cuotas previsibles. Los intendentes necesitan saber con qué recursos van a contar.
-¿Alcanza para los distritos o debería ser mayor, o crearse otro? -Sin dudas, los recursos no alcanzan. La realidad económica de los municipios no es muy distinta de la que atraviesan miles de familias en nuestro país y en la Provincia: dificultades financieras, endeudamiento y obras paralizadas. Sin embargo, como ya sostuvimos durante la discusión del fondo para los municipios del año pasado, entendemos que el porcentaje planteado es el posible dentro del contexto actual. Por supuesto que siempre aspiramos a conseguir más recursos para los distritos, pero también debemos contemplar las posibilidades reales que tiene hoy la provincia de Buenos Aires.