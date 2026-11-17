Volver | La Tecla Informe Especial 17 de noviembre de 2026 PRESUPUESTO 2027

Una demanda repetida: abrir más la billetera

Legisladores e intendentes preparan planteos para modificar la Ley de Leyes y el endeudamiento. Que sean más fondos y de libre disponibilidad para los municipios, es el principal reclamo que emerge desde abajo

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