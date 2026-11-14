Wanda Nara fulminó a la China Suárez: “Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía”

Wanda Nara salió al cruce de la China Suárez con una respuesta directa y sin eufemismos en sus historias de Instagram, horas después de que la actriz la cuestionara públicamente por los insultos que se escuchan en el video del operativo policial del 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta.En el primer texto, Nara escribió: “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”, en alusión a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez. Continuó: “Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”. Con “el bobo” se refirió directamente a Icardi.La conductora agregó: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro” y sumó la frase “Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor”. Luego llevó el ataque al plano familiar: “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”. Cerró recomendándole que “empieces a chupar pija y los alejes del daño”.Minutos después publicó una segunda historia en la que profundizó: “Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”. Le exigió que mostrara el video completo del enfrentamiento y la acusó de “estar tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo”.Sobre el divorcio con Icardi, Nara afirmó: “Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”. Remató con: “Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”.El cruce se originó por el video difundido el viernes, filmado por Suárez durante el operativo policial. En el audio se escuchan insultos de Nara (“negra de m…”, “muerta de hambre”, “prostituta”, “yo te mato yo a palos”). La conductora sostuvo que el material fue editado y que faltaban frases. Suárez había respondido antes con historias en las que usó una publicidad de su infancia y afirmó, entre otras cosas, que “llena el Gran Rex” mientras otras “se hacían famosas chupando pijas” y que ella es “millonaria, pero en la vida”, sin antecedentes penales y sin alienar a sus hijos.La causa por presuntas lesiones leves agravadas que involucra a Icardi (quien declaró y negó violencia) sigue bajo investigación judicial. El enfrentamiento público entre ambas vuelve a escalar en un contexto de conflicto familiar y patrimonial de larga data.