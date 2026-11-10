Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 POR CFK

La comitiva “Cristina Libre” y un encuentro clave en EE.UU.

Taiana, Siley, Delfina Rossi y Franco Metaza se reunieron con diputados demócratas y les contaron la situación judicial de la expresidenta. Hablaron sobre el “deterioro institucional de la Argentina”.

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