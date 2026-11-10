La comitiva “Cristina Libre” y un encuentro clave en EE.UU.

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La delegación internacional “Cristina Libre”, dedicada a promover la revisión de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por entender que fue condenada y proscripta por razones políticas, mantuvo hoy una reunión con los representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata.
Durante el encuentro, del que participaron los diputados nacionales Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario por el MERCOSUR Franco Metaza, los congresistas estadounidenses escucharon con atención la situación judicial que atraviesa CFK y “manifestaron su preocupación por el actual deterioro institucional de la Argentina”, informaron fuentes cercanas a la comitiva.
Asimismo, los legisladores intercambiaron perspectivas sobre el contexto político regional e internacional y expresaron expectativas respecto de los cambios que podrían producirse en América Latina y Estados Unidos a partir de las derrotas de Donald Trump y de Flávio Bolsonaro.
El encuentro llevado a cabo hoy se inscribe en la agenda institucional, política y académica que la comitiva “Cristina Libre” desarrolla en Washington y New York, con el objetivo de visibilizar internacionalmente la situación judicial y política de Cristina Kirchner.