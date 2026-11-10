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Condenaron a Fred Machado a seis años de prisión

El empresario que financió a Espert, y que era investigado por su relación con el lavado de dinero, fue sentenciado por ese delito y por fraude electrónico, tras un acuerdo con la Justicia norteamericana.

Condenaron a Fred Machado a seis años de prisión
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El empresario argentino Alfredo “Fred” Machado, que financió la campaña presidencial de José Luis Espert, fue condenado a seis años de prisión en los Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.

Machado, que le pagó a Espert 200.000 dólares (según el exdiputado, por un supuesto trabajo de consultoría que nunca se realizó), permanecía detenido en tierra norteamericana, acusado de participar en maniobras de lavado y fraude.

Finalmente, en virtud de un acuerdo judicial, un magistrado del estado de Texas lo sentenció a cumplir seis años de prisión, de los que podría descontársele el tiempo que ya pasó detenido en la Argentina antes de ser extraditado.

El juez federal Amos Mazzant aceptó el acuerdo entre Machado y la fiscalía, que implica reconocer la autoría de ambos delitos y cumplir en forma simultánea las penas por ambos.

Queda por saberse si Machado deberá restituir el dinero a las víctimas de los delitos por los que fue condenado, y cómo se hará esa restitución.

El acuerdo suscripto por Machado con la parte acusadora se dio con la condición de que ésta desistiera de la imputación por narcotráfico.

Luego de cumplir las condenas simultáneas (son seis años en cada caso), Machado pasará tres años en “libertad supervisada”.
 

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