Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 EN EE.UU.

Condenaron a Fred Machado a seis años de prisión

El empresario que financió a Espert, y que era investigado por su relación con el lavado de dinero, fue sentenciado por ese delito y por fraude electrónico, tras un acuerdo con la Justicia norteamericana.

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