El papa León XIV en Argentina: la agenda oficial día por día

El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, la primera de un pontífice al país en 39 años.



Según confirmó el Vaticano, el recorrido incluirá paradas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina actos protocolares, celebraciones religiosas y encuentros pastorales.



El domingo 8 de noviembre el pontífice arribará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Habrá una bienvenida oficial, un homenaje en la Plaza San Martín, el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.



El lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en todo el país, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole a las 9:15. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y cerrará el día con vísperas en la Catedral Metropolitana.



El martes 10 de noviembre (feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba) el Papa viajará temprano a Córdoba, donde celebrará misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.



El miércoles 11 de noviembre (feriado en la provincia de Buenos Aires) visitará la cárcel de Devoto por la mañana y celebrará misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 14:00 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.