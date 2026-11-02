Michael Mann se disparó por accidente en un campo de tiro

El cineasta estadounidense Michael Mann protagonizó un preocupante episodio en Los Ángeles.



El director de 83 años, conocido por películas como Heat (1995) y Collateral (2004), se disparó accidentalmente mientras practicaba en el campo de tiro The Range LA.



Según informaron fuentes policiales y su representante, Mann estaba practicando cuando intentó guardar su arma (una pistola calibre .45) en la funda y esta se accionó de manera involuntaria. El proyectil impactó en su muslo izquierdo, provocándole una herida superficial.



La Policía y los Bomberos de Los Ángeles acudieron al lugar alrededor de las 16. El cineasta fue asistido en el sitio y luego trasladado en ambulancia a un hospital cercano en condición estable. Las autoridades determinaron que el hecho fue accidental y no involucró a otras personas.



El representante del director explicó lo sucedido y confirmó que no se trató de un hecho intencional: “El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta”.Mann, nacido en Chicago en 1943, es una figura destacada del cine policial y de suspenso.



Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Heat, con Al Pacino y Robert De Niro; Collateral, con Tom Cruise y Jamie Foxx; y Ferrari (2023). A lo largo de su trayectoria construyó una filmografía marcada por historias de crimen, personajes complejos y retratos de Los Ángeles.



Actualmente se encuentra trabajando en la secuela de Heat.



El incidente generó preocupación inicial por su edad, pero la herida fue calificada como leve y el director ya recibió el alta médica.