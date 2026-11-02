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EN LOS ANGELES

Michael Mann se disparó por accidente en un campo de tiro

El director de Heat y Collateral, de 83 años, sufrió una herida superficial en una pierna mientras practicaba tiro

Michael Mann se disparó por accidente en un campo de tiro
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El cineasta estadounidense Michael Mann protagonizó un preocupante episodio en Los Ángeles.

El director de 83 años, conocido por películas como Heat (1995) y Collateral (2004), se disparó accidentalmente mientras practicaba en el campo de tiro The Range LA.

Según informaron fuentes policiales y su representante, Mann estaba practicando cuando intentó guardar su arma (una pistola calibre .45) en la funda y esta se accionó de manera involuntaria. El proyectil impactó en su muslo izquierdo, provocándole una herida superficial.

La Policía y los Bomberos de Los Ángeles acudieron al lugar alrededor de las 16. El cineasta fue asistido en el sitio y luego trasladado en ambulancia a un hospital cercano en condición estable. Las autoridades determinaron que el hecho fue accidental y no involucró a otras personas.

El representante del director explicó lo sucedido y confirmó que no se trató de un hecho intencional: “El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta”.Mann, nacido en Chicago en 1943, es una figura destacada del cine policial y de suspenso.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Heat, con Al Pacino y Robert De Niro; Collateral, con Tom Cruise y Jamie Foxx; y Ferrari (2023). A lo largo de su trayectoria construyó una filmografía marcada por historias de crimen, personajes complejos y retratos de Los Ángeles.

Actualmente se encuentra trabajando en la secuela de Heat.

El incidente generó preocupación inicial por su edad, pero la herida fue calificada como leve y el director ya recibió el alta médica.

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