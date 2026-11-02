Yankelevich ganó en TC2000 y habló de su denuncia

Valentín Yankelevich vivió una jornada clave en su carrera. El piloto de 23 años, hijo de la recordada actriz Romina Yan, se quedó con la victoria en la décima fecha del TC2000, disputada en el autódromo de General Roca, y luego se refirió al acompañamiento que recibió tras dar a conocer su testimonio contra su padre, Darío Giordano.





El corredor destacó los mensajes de apoyo de la gente y de quienes comparten la pista con él. “Recibí un montón de mensajes de apoyo por parte de la gente y por supuesto del mismo público que comparte la pista conmigo. Me pone contento que mi mensaje haya podido llegar y ayudado a mucha gente”, expresó.



Asimismo, el joven Yankelevich explicó que la posibilidad de acompañar a otras personas que atravesaron situaciones similares fue uno de los motivos que lo impulsaron a hablar. “Me han escrito muchas personas para hacerme saber la importancia de mi testimonio para ellos. Ese fue otro de los motivos por los que decidí hablar y compartir mi historia”, sostuvo. También valoró la contención del ambiente automovilístico. “El automovilismo es una familia, el deporte en general lo es. Muy contento por tener esta contención”, aseguró.



La victoria llega en un momento de nuevas oportunidades. Días atrás anunció que viajará a Italia a mediados de noviembre para realizar una prueba con un auto del GT World Challenge en el circuito de Misano. “Se me abrió la oportunidad después de la carrera en General Roca. Voy a ir a probar un auto del GT World Challenge, en Italia”, contó.



Sin embargo, dejó en claro que su prioridad inmediata es terminar de la mejor manera la temporada en la Argentina: “Es una linda oportunidad, me encantaría que en algún momento se dé el salto de poder ir a correr afuera, pero ahora estoy concentrado realmente acá en hacer lo mejor y cerrar bien el año”.



El triunfo en General Roca, además, lo dedicó a su madre, a quien sintió presente durante la carrera.