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Icardi espera un proyecto y abre la puerta al Inter

El delantero argentino, libre tras su paso por Galatasaray, reveló que recibió ofertas pero decidió esperar un proyecto con el que se comprometa de lleno. Desea volver a Italia y señaló al Inter como un destino especial para “cerrar el círculo”, aunque condicionó cualquier retorno a la confianza mutua y un objetivo compartido

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Mauro Icardi rompió el silencio sobre su futuro en una entrevista con el diario italiano La Repubblica. El atacante, de 33 años y sin club desde que finalizó su contrato con Galatasaray a mediados de 2026, explicó por qué sigue como agente libre a pesar de haber tenido propuestas: “He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido”.

El rosarino dejó claro que no tiene apuro por firmar solo por firmar. Busca un proyecto deportivo ambicioso que lo motive, le permita competir por objetivos importantes y le genere el compromiso que él mismo está dispuesto a asumir.

En ese marco, reiteró su deseo de regresar al fútbol italiano, el país donde creció como jugador y como persona. “Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro”, sostuvo.

Dentro de ese escenario, el Inter de Milán ocupa un lugar especial. Icardi fue capitán del club y vivió allí años importantes de su carrera. “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera”, admitió.

Sin embargo, aclaró que no hay negociaciones en marcha y que un eventual regreso solo tendría sentido si existe confianza mutua y un objetivo común. “Todavía tengo mucho para dar: si regreso a un lugar, lo hago para ser útil y para ganar”.

El delantero también se refirió al final de su etapa en el Inter, marcada por la pérdida de la capitanía y un conflicto con la dirigencia, en un momento en el que jugaba con infiltraciones por un problema en la rodilla. Reconoció que hoy manejaría algunas situaciones de otra manera.

Además, respondió a quienes lo describen más como un personaje mediático que como futbolista: “Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar”.

Icardi aseguró que mantiene intacta la motivación y que no tiene previsto apurarse. Seguirá esperando hasta encontrar el proyecto que lo convenza plenamente antes de definir su próximo destino.

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