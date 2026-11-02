Daddy Yankee estrena “La Postal”, su nuevo álbum conceptual

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) presentó oficialmente su nuevo álbum de estudio La Postal, una producción conceptual de 15 temas centrada en las distintas facetas del amor.
El disco, publicado bajo su sello DY Records, reúne colaboraciones de alto perfil como el productor argentino Bizarrap (en “Pa’ Que Llorar”), Cardi B (“Cosita”), el artista indio Diljit Dosanjh (“Pokito”), Myke Towers (“Se Va”), Danny Ocean (“Alfombra Voladora”) y De La Rose (“Enawo”).
Cada canción funciona como una “carta de amor” que recorre el afecto romántico, el familiar, el amor propio y otros vínculos, en un recorrido sonoro que fusiona el reguetón característico del artista con ritmos afrocaribeños y punyabíes.
El propio Daddy Yankee explicó que no quería un álbum sobre el amor como fantasía, sino “mostrar el amor como una fuerza” y contar “la historia real del amor: lo que vivimos, lo que sentimos y lo que muchas veces no sabemos cómo expresar”.
La producción contó con la participación ejecutiva de su hijo, el productor Jeremy Ayala González. El sencillo principal “Pokito”, grabado cara a cara con Diljit Dosanjh en Puerto Rico, destaca la conexión entre el reguetón y la música punyabí.
El álbum abre con “BOTZ (Bésame Otra Vez)”, el adelanto lanzado a principios de octubre, y cierra un ciclo que sigue a Lamento en baile (2025).
El lanzamiento llega semanas antes de que Daddy Yankee sea homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.