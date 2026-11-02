Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el “sí, quiero” el sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima celebrada en Casa Carlos, una antigua casona del barrio porteño de San Telmo.Tras meses de preparativos mantenidos en reserva, la pareja compartió al día siguiente una selección de fotos oficiales a través de Instagram. En el mensaje que acompañó las imágenes, Lali escribió: “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”.Las postales muestran distintos momentos de la jornada: la pareja a punto de besarse bajo un gazebo rodeado de vegetación, posando con la libreta de matrimonio roja, tomados de la mano y disfrutando de la fiesta.Lali eligió un vestido satinado estilo lencero o sleep dress en tono off white / marfil, con breteles finos, espalda descubierta, cola y un largo velo de encaje. Como detalle distintivo, llevó una rosa metálica esculpida a modo de ramo.Pedro optó por un traje cruzado beige con camisa blanca, sin corbata, y una rosa negra en la solapa.Dos de las imágenes más llamativas capturan a la cantante subida a los hombros de su flamante marido: en una corta la imponente torta de varios pisos (elaborada por Damián Betular, con volados y tonos claros) y en otra sirve champagne sobre una torre de copas, ambos con anteojos de sol.La ceremonia, oficiada por Martín Rechimuzzi, se desarrolló al aire libre en el jardín de la casona, con una estética romántica y sencilla, bajo estructuras de tela clara y rodeada de vegetación.La celebración mantuvo un estilo descontracturado y acorde al carácter de la pareja, con fuerte presencia de amigos y familiares cercanos.Las fotos revelan la intimidad y la alegría del festejo, consolidando la unión que los novios habían mantenido con discreción hasta el día de la boda.