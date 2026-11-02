Mueren 9 personas al estrellarse un Learjet 60 en Palm Beach

Un avión privado Learjet 60 se estrelló este domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, provocando la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo.



El incidente ocurrió alrededor de las 12:50 p.m. cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, en el área de Cresthaven/Greenacres, según la Administración Federal de Aviación (FAA).



La aeronave, un jet ejecutivo de tamaño mediano fabricado por Bombardier con matrícula N722BD y unos 22 años de antigüedad, había despegado del aeropuerto Austin-Bergstrom en Texas con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.



El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó el accidente como una “horrible tragedia” y confirmó que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes. Expresó sus condolencias a las familias y señaló que la FAA envió un equipo para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).



Según reportes y grabaciones de control de tráfico aéreo, la tripulación había informado previamente sobre hielo, turbulencia moderada y precipitación, y solicitó ascender.



Minutos después declaró emergencia al reportar un descenso acelerado (tasas de 10.000 y luego 20.000 pies por minuto), condición de sobrevelocidad y que iban a impactar contra el suelo. Datos de seguimiento de vuelo indican una pérdida abrupta de altitud desde alrededor de 35.000 pies en aproximadamente un minuto antes del impacto.



El choque dejó un enorme cráter en llamas en medio de la vía, con escombros esparcidos, y ocurrió cerca de viviendas y un parque de casas móviles, aunque aparentemente evitó impactar directamente estructuras residenciales.



Las autoridades no reportaron heridos en tierra. Military Trail permanece cerrada en ambas direcciones en el tramo afectado, y se evacuaron alrededor de 600 personas de la zona cercana, que fueron reubicadas en albergues.



La FAA y la NTSB lideran la investigación para determinar las causas del accidente. Bombardier ha manifestado que cooperará plenamente. Las identidades de las víctimas no han sido divulgadas oficialmente hasta el momento. Las autoridades locales y federales continúan en el lugar con fuerte presencia policial, de rescate y peritos.