El impacto del “Lulazo” en la Argentina y la apuesta que perdieron los inversores
El analista político Gustavo Marangoni dijo, en diálogo con “Desconfiados”, que la debacle bursátil se debe a que los tenedores de bonos “gastaron a cuenta” pensando en una victoria de Bolsonaro. También consideró que la negativa de Milei a felicitar a su par brasileño lo debilita como líder de la derecha regional.
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El analista político Gustavo Marangoni dijo que la debacle bursátil que se dio tanto en Brasil como en la Argentina hoy, luego de que el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva obtuviera la reelección, se debe a que los inversores habían apostado a una victoria de Flávio Bolsonaro y “gastaron a cuenta”.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Marangoni dijo que el impacto del triunfo de Lula en la política Argentina está por verse, pero que el impacto económico “ya se está viendo” con la caída de las acciones y la suba del dólar y el riesgo país.
“Obviamente, los mercados ya habían elegido a Bolsonaro”, sintetizó el analista. “Son los mercados financieros, los que tienen títulos de los países emergentes, los que invierten muchas veces transitoriamente en estos países. Ellos lo habían elegido a Bolsonaro, y cuando ganó en primera vuelta celebraron y gastaron a cuenta. Y ayer se encontraron con que la situación era bien distinta”.
Por eso, Marangoni advirtió que la zozobra financiera durará varios días más y que Lula “va a tener que emitir algunas señales para tranquilizar a estos mercados”.
📉 “EL RESULTADO DE BRASIL LE SUMA DEBILITAMIENTO AL GOBIERNO DE MILEI” 🇧🇷 En #Desconfiados, Gustavo Marangoni analizó el triunfo de Lula y su impacto en Argentina. Advirtió sobre la suba del riesgo país y las caídas bursátiles, y cuestionó la estrategia internacional de Milei. https://t.co/NFRdhBWAQj
Respecto de la actitud del presidente argentino, Javier Milei, el único líder de la región que aún no felicitó a Da Silva por su triunfo, Marangoni consideró que lo aísla y debilita su papel como pretendido líder de la derecha latinoamericana.
“Argentina es el único país de América Latina cuyo presidente no ha reconocido y felicitado a Lula. Lo ha hecho Kast, lo ha hecho De la Espriella, lo ha hecho Keiko Fujimori, lo ha hecho Peña. No lo ha hecho el presidente argentino, que incluso ha recibido un mensaje bastante directo de un aliado del PRO [Mauricio Macri], que sí lo felicitó y dijo que Milei debería hacerlo también”, indicó el especialista.
Esta actitud no beneficia a Milei; por el contrario, lo perjudica, analizó Marangoni.
“Si el Presidente demora este reconocimiento, va a terminar más aislado, y un referente aislado no sé si es un referente”, subrayó. “Un liderazgo, por definición, no se puede ejercer en solitario. Un liderazgo es acompañado. Si es solitario, no es liderazgo”.