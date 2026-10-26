Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

A días de la visita del Papa, Milei inaugurará un templo evangélico en Neuquén

El Presidente vuelve a la Capital neuquina para participar este sábado de la apertura del nuevo edificio de la iglesia Jesús es Rey, vinculada a la familia de la senadora libertaria Nadia Márquez. El acto reunirá a referentes políticos provinciales y nacionales, en una visita que también tendrá impacto en el escenario político neuquino

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