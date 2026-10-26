A días de la visita del Papa, Milei inaugurará un templo evangélico en Neuquén
El Presidente vuelve a la Capital neuquina para participar este sábado de la apertura del nuevo edificio de la iglesia Jesús es Rey, vinculada a la familia de la senadora libertaria Nadia Márquez. El acto reunirá a referentes políticos provinciales y nacionales, en una visita que también tendrá impacto en el escenario político neuquino
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Javier Milei volverá a Neuquén este sábado para participar de la inauguración del nuevo templo de la iglesia Jesús es Rey, una institución liderada por la familia de Nadia Márquez, senadora nacional de La Libertad Avanza. La actividad se realizará en la capital provincial y se espera que el mandatario esté acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La visita se producirá a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para los próximos meses, y volverá a poner en escena el vínculo del Presidente con referentes del ámbito religioso. Milei ya había participado en julio de 2025de la inauguración de otro templo evangélico, en la provincia de Chaco.
El nuevo edificio de Jesús es Rey está ubicado sobre la calle J. J. Lastra al 3100, en el oeste neuquino, y cuenta con un auditorio con capacidad estimada para unas 4.000 personas. La construcción llevó más de una década y, según sus responsables, fue financiada mediante aportes privados, diezmos y ofrendas de los fieles.
La ceremonia está prevista para las 19 y entre los invitados figuran el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido y legisladores nacionales de La Libertad Avanza. La convocatoria combinará así la inauguración religiosa con una importante presencia de dirigentes políticos.
Uno de los focos estará puesto en Nadia Márquez, presidenta de La Libertad Avanza en Neuquén y una de las dirigentes del espacio con llegada a Karina Milei. Su nombre aparece entre las posibles figuras para competir por la gobernación en 2027, aunque también circulan versiones sobre una eventual participación en una fórmula presidencial.
En ese escenario, la presencia del Presidente en un acto ligado a la familia de la senadora tendrá una lectura política, en momentos en que el oficialismo nacional comienza a delinear su estrategia para las próximas elecciones. Por ahora, no hay definiciones oficiales sobre las candidaturas ni sobre el papel que tendrá el espacio libertario en la disputa provincial.