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Malvinas: uno de los jueces de Lago Escondido decidirá en las dos causas contra empresas

Los dos expedientes quedaron unificados y asignados a Julián Ercolini, uno de los magistrados que viajó a la Patagonia invitado por el magnate británico Joe Lewis.

Malvinas: uno de los jueces de Lago Escondido decidirá en las dos causas contra empresas
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El juez Julián Ercolini, uno de los que participaron en el viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, quedó a cargo de las dos causas abiertas contra empresas extranjeras por la explotación de recursos ubicados en el área de las islas Malvinas, actualmente bajo usurpación británica.

El juez Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal, decidió unificar los dos expedientes existentes por la explotación de petróleo en suelo malvinense. Ambos quedan ahora bajo potestad del Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, actualmente a cargo de Ercolini como juez subrogante.

La primera de ambas causas se abrió por una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino contra una petrolera británica: Desire Petroleum. Es por el proyecto de extracción de petróleo conocido como Sea Lion.

El otro expediente, abierto con posterioridad y que apunta a una empresa diferente, por un proyecto extractivo en otro sector de nuestra plataforma continental, quedó unificado con el primero, y se tramitará en conjunto.

Farah decidió la unificación para evitar “pronunciamientos contradictorios” sobre lo que, en definitiva, es el mismo tema, aunque se trate de denuncias diferentes con distintos imputados.

“Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”, explicó el camarista.
 

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