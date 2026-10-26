Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2026 DOS EN UNA

Malvinas: uno de los jueces de Lago Escondido decidirá en las dos causas contra empresas

Los dos expedientes quedaron unificados y asignados a Julián Ercolini, uno de los magistrados que viajó a la Patagonia invitado por el magnate británico Joe Lewis.

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