Audiencia por AySA: dirigentes bonaerenses criticaron el tarifazo y la privatización

AySA: UN NEGOCIO INMENSO PARA LOS VIVOS DE SIEMPRE Participé de la audiencia pública por las tarifas de @AySA_Oficial para defender el acceso al agua potable y las cloacas. El Gobierno nacional está regalando la empresa y pone en riesgo obras esenciales para nuestra región y el futuro de un servicio fundamental. Las familias del conurbano hacen un gran esfuerzo para llegar a fin de mes. El agua y las cloacas son derechos que debemos proteger, no una carga imposible de afrontar.

En representación de todos y todas las bonaerenses, por indicación de @Kicillofok, me presenté en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización. ¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado. El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias. Estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años.