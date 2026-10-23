Charly García cumple 75: la carrera del ícono del rock que marcó generaciones

Charly García cumple 75 años y su carrera sigue siendo uno de los pilares del rock argentino. Comenzó en los años setenta con Sui Generis junto a Nito Mestre, el dúo que lo llevó a la popularidad con temas como “Canción para mi muerte” e “Instituciones”.



Luego lideró La Máquina de Hacer Pájaros y, a fines de la década, Serú Girán junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, con clásicos como “Seminare”, “Peperina” y “No llores por mí, Argentina”.Como solista, consolidó su lugar con álbumes como Clics Modernos, Piano Bar y Parte de la religión, además de una vasta obra que atravesó generaciones y reflejó cambios sociales y políticos.



Su producción incluye también colaboraciones, giras y un estilo impredecible que lo convirtió en referente.Músicos que lo conocieron de cerca lo describen como un genio generoso.



Nito Mestre recuerda cómo se unieron en el colegio para formar Sui Generis. Hilda Lizarazu, Pablo Guyot, Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea y Erica Di Salvo relatan cómo Charly los convocó, produjo o los incorporó a su banda, siempre con humor y la capacidad de sacar lo mejor de cada uno.



A los 75, su legado permanece vigente a través de reediciones, tributos y el recuerdo de quienes compartieron escenario o estudio con él.