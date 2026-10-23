Apps
Viernes, 23 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
SIGUE LA CAUSA

Maradona: las hermanas ceden las marcas a los herederos de El Diez

Rita y Claudia Maradona transfieren las marcas registradas a nombre de Diego a sus herederos. Este movimiento pone fin al conflicto

Maradona: las hermanas ceden las marcas a los herederos de El Diez
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Las hermanas de Diego Maradona, Rita y Claudia, cederán su parte de las marcas vinculadas al nombre del exfutbolista a los hijos del Diez. Así lo anunció Matías Morla en el marco de una negociación reciente, en la que precisó que las hermanas avanzarán en la transferencia de las más de 250 marcas registradas a nivel mundial, actualmente bajo el control de la firma Sattvica SA.

El paso forma parte de una estrategia más amplia destinada a mejorar el acuerdo económico con los herederos (Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando) y a finalizar los procesos judiciales pendientes.

De concretarse la cesión de las marcas junto con un acuerdo reparatorio, la causa penal podría darse por terminada.

La titularidad de las acciones y las marcas quedaría resuelta en favor de los cinco hijos, mientras el destino de los ingresos generados por la explotación comercial del nombre Maradona dejaría de ser materia de litigio.

Los herederos sostienen que fueron apartados de un patrimonio que les corresponde.

Con la cesión anunciada por las hermanas, se abre una vía concreta para ordenar la situación de las marcas y cerrar el conflicto judicial.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PINAMAR

Ibarguren le pone precio a los médanos: nuevas tasas mientras el turismo se desploma

Mientras la crisis económica golpea al turismo y los comerciantes reclaman alivio fiscal, el municipio de Juan Ibarguren apuesta a cobrar hasta $427.750 por la denominada ecotasa para ingresar a los médanos. A eso se suma un registro obligatorio para cuatriciclos, UTV y motos que cuesta más de $205.000. La polémica crece a las puertas de una temporada que genera preocupación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei avanza con la venta de AySA y Kicillof busca ponerle un freno

Cumbre peronista con las PASO en la agenda: Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores

Señor Gobernador, ¡responda!: la ofensiva opositora por la transparencia

Larroque habló de la interna peronista, defendió a Kicillof y advirtió por la crisis social

El nombre de un puerto desató una insospechada polémica entre legisladores 

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET