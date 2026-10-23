Maradona: las hermanas ceden las marcas a los herederos de El Diez

Las hermanas de Diego Maradona, Rita y Claudia, cederán su parte de las marcas vinculadas al nombre del exfutbolista a los hijos del Diez. Así lo anunció Matías Morla en el marco de una negociación reciente, en la que precisó que las hermanas avanzarán en la transferencia de las más de 250 marcas registradas a nivel mundial, actualmente bajo el control de la firma Sattvica SA.



El paso forma parte de una estrategia más amplia destinada a mejorar el acuerdo económico con los herederos (Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando) y a finalizar los procesos judiciales pendientes.



De concretarse la cesión de las marcas junto con un acuerdo reparatorio, la causa penal podría darse por terminada.



La titularidad de las acciones y las marcas quedaría resuelta en favor de los cinco hijos, mientras el destino de los ingresos generados por la explotación comercial del nombre Maradona dejaría de ser materia de litigio.



Los herederos sostienen que fueron apartados de un patrimonio que les corresponde.



Con la cesión anunciada por las hermanas, se abre una vía concreta para ordenar la situación de las marcas y cerrar el conflicto judicial.