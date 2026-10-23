Estudiantes derrotó a Flamengo por penales y jugará la final en el Centenario

En una noche histórica en Río de Janeiro, Estudiantes de La Plata dio el golpe y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026.



Tras el 0-0 de la ida en La Plata, la vuelta de las semifinales terminó también sin goles en el tiempo reglamentario. Con inferioridad numérica desde el minuto 4 del segundo tiempo (expulsión de Baltasar Rodríguez), el equipo platense aguantó el embate del vigente campeón y lo superó en los penales por 3-2.La figura absoluta fue Fernando Muslera. El arquero uruguayo atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique (este último decisivo), mientras Estudiantes convirtió con José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios (Edwuin Cetré falló).



Esta clasificación marca un hito para Estudiantes: vuelve a una final de Libertadores después de 17 años. Será su quinta final en la competición. Flamengo, que buscaba defender el título, quedó eliminado.



La final se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Allí el Pincha se medirá con Palmeiras, que también clasificó por penales al eliminar a Fluminense.