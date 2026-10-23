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Franco Colapinto vuelve a las pistas

El piloto argentino de Alpine afronta las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, tras los dos abandonos en Singapur. Busca recuperarse en un fin de semana que abre tres carreras consecutivas (Austin, México y Brasil).

Franco Colapinto vuelve a las pistas
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Franco Colapinto vuelve a la pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin.

De esta manera, el piloto de Alpine llega después de un complicado paso por Singapur, donde abandonó tanto la Sprint como la carrera principal por problemas técnicos en su A526, y ahora intentará recuperar rendimiento en el trazado texano.

La actividad arranca esta tarde con las dos primeras prácticas libres, programadas a las 14.30 y a las 18.00 hora argentina.

El sábado se disputarán la tercera práctica libre a las 14.30 y la clasificación a las 18.00, mientras que la carrera, de 56 vueltas y más de 308 kilómetros, se correrá el domingo a las 17.00.

En Argentina la transmisión será por Fox Sports, con cobertura también disponible en Disney+ para Sudamérica y en F1TV. La cita en Austin abre una seguidilla de tres fines de semana consecutivos de actividad para la Fórmula 1.

Después del GP de Estados Unidos, la Máxima se traslada al Autódromo Hermanos Rodríguez de México y luego a Interlagos, en Brasil. Colapinto buscará mejorar su performance y sumar puntos en un circuito que suele premiar a los pilotos que logran un buen ritmo de carrera y una clasificación sólida.

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