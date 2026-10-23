El Papa León XIV cancela su viaje a Asís por precaución médica

El Papa León XIV canceló su viaje a Asís previsto para el próximo 27 de octubre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes que, aunque una radiografía de tórax confirmó una “excelente evolución postoperatoria” después de la cirugía realizada el 13 de octubre, los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero por precaución, dado el poco tiempo transcurrido desde la intervención.



El estudio de control fue realizado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes constataron una recuperación favorable. El comunicado oficial precisó: “dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”.



León XIV tenía previsto participar en Asís del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado con motivo del 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por san Juan Pablo II. El Vaticano informó que el Papa enviará un mensaje a los organizadores, a los líderes de las distintas confesiones y a los invitados. En él reafirmará que “el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.



Según los análisis histológicos definitivos, no será necesario ningún tratamiento adicional tras la extirpación del adenocarcinoma de pulmón. La enfermedad estaba localizada y no requiere más intervención oncológica. El pontífice, de 71 años, fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma el 13 de octubre, dos días después de anunciar durante el ángelus que se le había detectado un nódulo en el pulmón derecho. Se le extirpó el lóbulo inferior derecho.



León XIV ya retomó parte de su agenda pública: rezó el ángelus el domingo pasado y realizó la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.



Pese a la cancelación del viaje a Asís, el Vaticano mantiene los preparativos para la gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. El programa incluye 14 vuelos, más de 40 discursos, nueve misas y una visita a Cusco (a más de 3.000 metros de altura), donde también está previsto un traslado en helicóptero.