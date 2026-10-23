Apps
Viernes, 23 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
ULTIMO MOMENTO

Caso Nanci Godoy: la Fiscalía apunta al capataz de la estancia como principal sospechoso

Ireneo Z., capataz de una estancia de la zona, fue señalado como el principal sospechoso de la desaparición de la docente rural Nanci Estela Godoy en Esquina, Corrientes. La investigación avanza bajo la hipótesis de femicidio mientras continúa la búsqueda del cuerpo y se analiza el rol de una segunda detenida

Caso Nanci Godoy: la Fiscalía apunta al capataz de la estancia como principal sospechoso
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Fiscalía de Corrientes identificó a Ireneo Z., capataz de una estancia de la zona, como el principal sospechoso de la desaparición de la docente rural Nanci Estela Godoy en Esquina. La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes sostienen como hipótesis central un femicidio, aunque el cuerpo de la mujer todavía no fue hallado y siguen los rastrillajes en el área rural.

Según los elementos reunidos en el expediente, el capataz se encontraba en las horas previas a la desaparición en un puesto rural ubicado a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy. Testigos declararon que solía consumir whisky en ese lugar y que podía volverse agresivo. Para la Fiscalía, el conjunto de estos testimonios resultó determinante para considerarlo el principal sospechoso del presunto crimen.

La investigación también apunta a una segunda detenida, Rosa L. Los fiscales analizan si facilitó el hecho, tras detectar inconsistencias en su relato sobre el supuesto regreso de Nanci a Esquina y un viaje a Sauce. En un allanamiento en su vivienda se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a los familiares para confirmar si son de su propiedad.

Mientras se profundizan las medidas de prueba contra ambos detenidos, la búsqueda de Nanci Estela Godoy continúa en la zona rural de Esquina. La causa avanza bajo la carátula de femicidio, a la espera de poder localizar el cuerpo y cerrar la investigación.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PINAMAR

Ibarguren le pone precio a los médanos: nuevas tasas mientras el turismo se desploma

Mientras la crisis económica golpea al turismo y los comerciantes reclaman alivio fiscal, el municipio de Juan Ibarguren apuesta a cobrar hasta $427.750 por la denominada ecotasa para ingresar a los médanos. A eso se suma un registro obligatorio para cuatriciclos, UTV y motos que cuesta más de $205.000. La polémica crece a las puertas de una temporada que genera preocupación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei avanza con la venta de AySA y Kicillof busca ponerle un freno

Señor Gobernador, ¡responda!: la ofensiva opositora por la transparencia

Cumbre peronista con las PASO en la agenda: Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores

Larroque habló de la interna peronista, defendió a Kicillof y advirtió por la crisis social

El nombre de un puerto desató una insospechada polémica entre legisladores 

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET