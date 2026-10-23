Caso Nanci Godoy: la Fiscalía apunta al capataz de la estancia como principal sospechoso

La Fiscalía de Corrientes identificó a Ireneo Z., capataz de una estancia de la zona, como el principal sospechoso de la desaparición de la docente rural Nanci Estela Godoy en Esquina. La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes sostienen como hipótesis central un femicidio, aunque el cuerpo de la mujer todavía no fue hallado y siguen los rastrillajes en el área rural.



Según los elementos reunidos en el expediente, el capataz se encontraba en las horas previas a la desaparición en un puesto rural ubicado a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy. Testigos declararon que solía consumir whisky en ese lugar y que podía volverse agresivo. Para la Fiscalía, el conjunto de estos testimonios resultó determinante para considerarlo el principal sospechoso del presunto crimen.



La investigación también apunta a una segunda detenida, Rosa L. Los fiscales analizan si facilitó el hecho, tras detectar inconsistencias en su relato sobre el supuesto regreso de Nanci a Esquina y un viaje a Sauce. En un allanamiento en su vivienda se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a los familiares para confirmar si son de su propiedad.



Mientras se profundizan las medidas de prueba contra ambos detenidos, la búsqueda de Nanci Estela Godoy continúa en la zona rural de Esquina. La causa avanza bajo la carátula de femicidio, a la espera de poder localizar el cuerpo y cerrar la investigación.