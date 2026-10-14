La denunciante de Levinton pidió prórroga y no ratificó la denuncia

Paula formalizó la presentación el 28 de septiembre pasado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración sostuvo que mantuvo un vínculo con el cantante de Turf entre 2015 y 2020 y denunció presuntos hechos de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, amenazas, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, y filmaciones realizadas sin su consentimiento. Según fuentes judiciales, la acusación describe un patrón de violencia durante esos años.



El expediente había recaído inicialmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Posteriormente fue reasignado al Juzgado N.º 6 de la jueza María Alejandra Proítola, donde ya existía una causa de características similares iniciada en 2023. Aquella investigación fue archivada porque la denunciante no se presentó a ratificar ni a las pericias correspondientes.



La abogada que la representó en su momento señaló que el archivo se debió al temor de Paula y no a un sobreseimiento del acusado. Paula no compareció este martes para ratificar la denuncia como estaba previsto. En su lugar ingresó un escrito proponiendo una prórroga. No se conocen con precisión los motivos del pedido: podría tratarse de un tema de salud o de representación legal, ya que todavía no habría definido qué abogada la va a representar. La audiencia de ratificación quedó postergada a la espera de que la Justicia resuelva el escrito.



Por su parte, Joaquín Levinton rechazó las acusaciones. Sostuvo que la mujer lo hostiga, acosa y persigue desde hace siete años, que nunca fue su pareja y que la relación fue circunstancial y breve. El músico aseguró que cuenta con pruebas, entre ellas mensajes y audios en los que habría recibido amenazas de muerte, y anticipó que las presentará ante la Justicia. También se puso a disposición del juzgado interviniente.La investigación continúa en etapa preliminar. El pedido de prórroga demora la ratificación formal de la denuncia y mantiene abierta la causa mientras se define el próximo paso procesal.