Shakira compartió una foto con Antonio de la Rúa tras cerrar su residencia en Madrid

Shakira compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Antonio de la Rúa, tomada durante la celebración posterior al cierre de su residencia en Madrid. La imagen, en blanco y negro, muestra a la cantante apoyada sobre el hombro de su expareja en un momento distendido tras la última función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.La publicación se dio luego de que Shakira finalizara, el lunes 12 de octubre, la etapa europea de su gira, con un total de 13 shows realizados en Macondo Park, el recinto construido especialmente para esta residencia. En el mensaje que acompañó la foto, escribió: “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño... ¡y no me quiero ir!”.Agradeció a los fanáticos que viajaron desde distintas partes del mundo y al equipo detrás de la producción. También dedicó palabras a la ciudad: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.La foto se suma al gesto que la cantante tuvo durante el show de cierre, cuando le dedicó unas palabras públicas a de la Rúa frente al público de Macondo Park. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó sobre el escenario.Luego agregó: “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000 y estuvieron juntos durante 16 años. El empresario, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, participó activamente en proyectos de la carrera de la cantante, entre ellos el lanzamiento de Laundry Service. Se separaron en enero de 2011 y, con el tiempo, también cesó la colaboración laboral.El reencuentro público en Madrid reavivó el interés por el vínculo actual entre ambos, enmarcado en el trabajo conjunto que desarrollaron para Macondo Park y la gira europea que acaba de concluir.