Emanuel Ortega, tras la separación de Julieta Prandi: “Estoy como puedo”

Emanuel Ortega habló por primera vez tras la separación de Julieta Prandi, confirmada por la actriz y modelo a través de un posteo en Instagram.



La ruptura se dio a apenas 27 días del casamiento civil, celebrado el 15 de septiembre en San Isidro, y después de seis años de relación.



El músico respondió a las consultas de los paparazzis desde el interior de su vivienda, con la puerta entreabierta y sin mostrarse ante las cámaras. Su estado de ánimo se notó claramente afectado. “Es un momento triste y privado, espero que entiendan. Y que esto quede en el ámbito de lo privado, por favor”, expresó.



Ante la insistencia, agregó: “Esto es muy antipático, no quiero hablar así, con la puerta cerrada. Pero no estoy de ánimo para hablar en este momento, les pido disculpas y espero que sepan entenderme”. Consultado por cómo se encontraba, respondió con franqueza: “Estoy como puedo… Pero ya va a pasar, son momentos”.



Ortega evitó dar detalles sobre la decisión de Prandi y reiteró su pedido de respeto: “No tengo más nada para decir, pido disculpas y sepan entender el momento. Yo les respeto el trabajo y lo entiendo, pero entiéndame a mí. Quiero conservar en el ámbito privado, porque involucra solo a dos personas, nada más”. Cerró la breve declaración asegurando que “no estoy de ánimo para hablar ni nada por el estilo”.



El anuncio de Prandi había llegado la noche anterior con un mensaje en el que explicó que, “con mucho dolor”, decidió “dar un paso al costado” en la relación, sin precisar motivos y pidiendo que se respetara la decisión.