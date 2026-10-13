Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2026 JUDICIALES

Zona Fría: en el interior acudieron a la justicia para frenar la quita de subsidios al gas

Luego de promulgarse la Ley, la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata y el intendente de Bahía Blanca presentaron amparos para que vuelva el régimen anterior que beneficiaba a más de 90 municipios en la provincia de Buenos Aires

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